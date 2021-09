Nieuwe PUBG-game wordt naar verluidt gebouwd op Unreal Engine 5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tenzij je het op een high-end pc gebruikt, is er altijd één woord geweest dat redelijk goed kan beschrijven hoe PUBG op de meeste hardware draait: janky. De motor is gewoon niet het meest aanpasbare of schaalbare beest.

Daarom is het heel logisch om geruchten te zien circuleren dat een aanstaande console- en pc-release in het PUBG-universum de engine mogelijk helemaal zal dumpen en naar de Unreal Engine 5 zal verhuizen.

Verschillende lekken wijzen in de richting van een opknapbeurt van het spel zoals het is, in plaats van een volledig vervolg, en het zal blijkbaar van engine veranderen om dingen gemakkelijker te maken - dit is gebaseerd op een vacature bij de ontwikkelaar, specifiek om aan een Unreal Engine-project te werken .

NIEUW UE5 PUBG-spel:



PUBG Amsterdam wordt aangenomen om een nieuwe AAA Unreal Engine 5 "UNANNONCED PROJECT"-game te bouwen.



Een paar maanden geleden werd via interne bronnen een PUBG2-project geüpgraded naar UE5.



Ook uit een recent lek bij Nvidia weten we dat er een WIP Krafton-game is genaamd "X1". pic.twitter.com/oQKuyN3NQ1 — PlayerIGN (@PlayerIGN) 22 september 2021

Dat is nog lang geen bevestiging dat er een nieuwe versie van de game komt, maar er zijn maar een beperkt aantal mogelijkheden om verder te kijken dan volledig nieuwe games.

Krafton is duidelijk niet bang om de boel op te schudden, gezien de inkomende release van PUBG New State om de mobiele kant van de zaak een stevige update te geven.