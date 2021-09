Dying Light 2 vertraagd om de juiste redenen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 is uitgesteld. Techland heeft de moeilijke beslissing genomen om de releasedatum van het vervolg te verschuiven naar februari 2022 om een langere en grondigere testperiode mogelijk te maken.

Iedereen die Cyberpunk 2077 op de eerste dag heeft gelanceerd, zal begrijpen dat een game die zo gehyped en van zon omvang is, vanaf het begin zwaar onder de loep zal worden genomen. En zal waarschijnlijk de gevolgen hebben gezien toen het een litanie van bugs en grafische problemen aan het licht bracht. Techland wil niet dezelfde fout maken.

De ontwikkelaar stuurde Pocket-lint een verklaring (en plaatste hetzelfde op Twitter): "Het spel is voltooid en we zijn het momenteel aan het testen. Het is verreweg het grootste en meest ambitieuze project dat we ooit hebben gedaan. Helaas hebben we besefte dat we het spel naar het niveau kunnen brengen dat we voor ogen hebben, hebben we meer tijd nodig om het op te poetsen en te optimaliseren", staat er.

"Daarom hebben we besloten om de releasedatum te verplaatsen naar 4 februari 2022."

Update met betrekking tot releasedatum. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) 14 september 2021

Dying Light 2 is veel groter dan de originele first-person parkour-zombietitel, met een enorme open wereldstad om te verkennen en meerdere verhalen die veranderen en veranderen afhankelijk van je acties. Het testen van elk hoekje, gaatje en resultaat is ongetwijfeld een ontmoedigende taak.

Daarom vinden we het niet erg om nog even te wachten. Hopelijk jij ook niet.

Top PS4-games 2021: beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst samengesteld met games die de moeite waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, en er zijn ook veel koopjes.