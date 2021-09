PUBG krijgt een casual modus met de nieuwste update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds krijgt een update met een aantal nieuwe toevoegingen, waaronder een nieuw wapen, een nieuwe Survivor Pass en een casual modus.

PUBG Studios heeft aangekondigd dat de update al uit is op pc en op 16 september naar consoles komt. In de patch (13.2) zijn een aantal wijzigingen aan het spel opgenomen met nieuwe toevoegingen, waaronder een P90-machinepistool dat is opgenomen in de Care Packages die op alle maps zijn verschenen. Er is ook een nieuwe werpbare - de Blue Zone-granaat - die, wanneer hij wordt gegooid, 10 schade per seconde toebrengt aan een ongelukkige ziel die de pech heeft om in zijn straal te zijn.

Er is ook een nieuw voertuig in de vorm van de Porter Hyundai pick-up truck. Je vindt het alleen op de Taego-kaart en het zal de UAZ vervangen, maar het biedt plaats aan vier personen en kan worden gebruikt om items voor transport op te slaan. Laat het gewoon niet opblazen of je verliest al je buit.

Misschien wel de meest interessante verandering is de toevoeging van een Casual Mode. In deze modus kunnen spelers opwarmen buiten de standaard spelmodus. In Casual Mode kun je nog steeds XP- en BP-beloningen verdienen terwijl je met maximaal 12 spelers speelt.

Causal Mode vindt plaats op de Erangel-kaart, alleen in het perspectief van de derde persoon en je kunt er slechts drie wedstrijden per dag solo of met een team spelen.

Maar er is ondersteuning voor:

Carrière: Statistieken/Wedstrijdgeschiedenis/Medailles/Overleven/Wapens/Herhalingen

Pass missie

Evenement missie

BattleStats

BP-beloningen

XP-beloningen

Toeschouwers

Genoeg om PUBG interessant te houden! Zorg ervoor dat u de patch-opmerkingen bekijkt om meer te weten te komen over de andere wijzigingen.

