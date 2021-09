Next-gen Cyberpunk 2077 komt mogelijk eind 2021 uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft onthuld dat het van plan is om tegen het einde van 2021 next-gen upgrades voor Cyberpunk 2077 uit te brengen.

Het bedrijf werkt al een tijdje aan updates voor de PlayStation 5 en Xbox Series X , maar heeft nu een stevigere streefdatum gegeven voor de release van "eind 2021". Terwijl het de aandeelhouders op de hoogte hield van het laatste winstrapport, stelde het bedrijf een tijdlijn voor de lancering op.

CD Projekt Red heeft het grootste deel van het jaar gewerkt aan patches en fixes voor Cyberpunk 2077 na een ongelukkige lancering in 2020 . De game was in zon slechte staat dat hij uit de PlayStation Store werd gehaald en zes maanden duurde voordat hij daar weer verscheen .

De ontwikkelaars kennen echter duidelijk de uitdagingen die voor ons liggen en Michał Nowakowski, SVP van bedrijfsontwikkeling, sprak tijdens de winstoproep over de moeilijkheden:

"Het doel is om eind dit jaar de next-gen-versie van Cyberpunk 2077 uit te brengen... Tegelijkertijd, rekening houdend met de lessen die we het afgelopen jaar hebben geleerd en rekening houdend met het feit dat dit project nog steeds in ontwikkeling is, kan niet met volledige zekerheid zeggen dat het productieschema niet zal veranderen."

CD Projekt Red heeft ook onthuld dat meer dan een derde van het bedrijf momenteel aan de nieuwe generatie versie werkt, dus het neemt het werk duidelijk serieus.

Adam Kiciński, President en Joint CEO sprak ook over het belang van IP en de toekomst van het spel:

"We geloven sterk in het langetermijnpotentieel van deze IP. Daarom werken we momenteel aan de eerste uitbreiding voor de game, al kan ik er op dit moment nog niets over zeggen."

Het is duidelijk dat een geoptimaliseerde versie van de game leuk zou zijn om deze feestdagen te hebben, vooral als het je lukt om een van de nieuwe consoles te bemachtigen.