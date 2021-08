Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Turtle Beach heeft zijn populaire Recon 200 bedrade gamingheadset opnieuw ontworpen en verbeterd.

De Turtle Beach Recon 200 Gen 2-headset werkt met Xbox Series X /S, Xbox One,PS5 , PS4, Nintendo Switch en zelfs mobiele apparaten met een 3,5 mm audiopoort.

Het beschikt over een 40 mm neodymium magneetdriver in elk oor en een oplaadbare batterij die een geïntegreerde versterker en basversterkingstechnologieën van stroom voorziet. De batterij gaat 12 uur mee op een enkele lading, maar je kunt de headset zelfs gebruiken als hij leeg is, met een niet-versterkte passieve modus zodat je nog steeds kunt gamen voordat je de kans krijgt om hem op te laden.

Variabele microfoonbewaking is ingebouwd, samen met de ProSpecs-brilvriendelijke technologie van Turtle Beach om brildragers een comfortabelere pasvorm te geven.

Er zijn deze keer zachtere kussens van traagschuim gebruikt, evenals een nieuwe hoofdband met meer stijfheid.

Ruimtelijke surround-technologieën worden ondersteund, waaronder Dolby Atmos, DTS Headphone:X en Sonys 3D Audio.

De Turtle Beach Recon 200 Gen 2-headset is nu beschikbaar voor pre-order in zwart, wit of nachtblauw, met verzending vanaf 19 september 2021. Hij kost $ 59,95 in de VS / £ 49,99 in het VK.

"Er was al zoveel dat gamers leuk vonden aan de originele Recon 200, en het Gen 2-aanbod is nog sterker met zijn bijgewerkte ontwerp en toegevoegde functies", aldus de CEO van het bedrijf, Juergen Stark.