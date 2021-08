Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Saints Row keert terug naar zijn roots in het eerste geheel nieuwe hoofdstuk van Volition in acht jaar. De ontwikkelaar heeft veel van de gekte die vanaf Saints Row III in de franchise is geslopen, weggegooid en is de serie in feite opnieuw aan het herstarten en als zodanig is dit geen Saints Row V.

In plaats daarvan neemt het de oorspronkelijke naam over - gewoon "Saints Row" - en het meer nuchtere karakter van het origineel uit 2006 en het eerste vervolg. Natuurlijk is er humor en wat over-the-top gevechten, maar het heeft een compleet nieuwe cast van personages en een nieuwe locatie.

We hebben een privébriefing gehad met Volition over de nieuwe Saints Row, dus hier is alles wat je moet weten over de aanstaande reboot in de open wereld.

De nieuwe Saints Row wordt uitgebracht op zowel de laatste als de huidige generatie consoles: PS5, Xbox Series X/S, PS4 en Xbox One. Het zal ook beschikbaar zijn in de Epic Games Store voor pc.

Het verschijnt op 25 februari 2022.

De nieuwe Saints Row bevat misschien een paar Easter Eggs voor fans (zo is ons verteld), maar het vertelt een geheel nieuw verhaal met een geheel nieuwe line-up van personages.

Het speelt zich af in Santo Ileso - een fictieve Zuidwest-Amerikaanse stad - en is de eerste met zowel stedelijke als schaarse buitenwijken. Dit zorgt voor een veel grotere, meer gevarieerde zandbak, met zones in Vegas-stijl, de woestijn en tal van andere thema-achtergronden.

Je speelt als een volledig aanpasbaar personage dat simpelweg bekend staat als de "Boss", die een nieuwe criminele organisatie (The Saints) moet creëren met drie gelijkgestemde maar zeer individuele bondgenoten: Neenah, Kevin en Eli.

Deze hebben elk hun eigen eigenschappen en vaardigheden, en kennen over het algemeen de inside-verhalen van de verschillende facties van Santo Ileso: Los Panteros, The Idols en Marshall.

Elk van deze is ook radicaal anders in mode en gevechtsstijlen. Marshall, bijvoorbeeld, is een defensieorganisatie, dus zijn aanhangers zijn zwaar bewapend met de nieuwste wapens. Terwijl The Idols influencers zijn en erg technisch gericht zijn.

Een belangrijk onderdeel van de originele Saints Row die terugkeert, is een simulatie-achtig aspect voor de groei van het bedrijf. In het geval van de nieuwste game betekent dit geld verdienen en bedrijfspercelen kopen, die je kunt instellen als elk soort criminele onderneming die je maar wilt. Wil je van een afvalput een afhaalmaaltijden-franchise maken? Natuurlijk kan je dat.

Dat is een van de meest opwindende functies van de reboot (voor ons). Naast een missie en een op verhalen gebaseerde campagne, stelt de game je in staat om je onderneming naar eigen inzicht in te delen en op te bouwen.

Er zijn verschillende grote functies bij Saints Row. Dit zijn onze hoogtepunten tot nu toe. We zullen deze lijst ook bijwerken naarmate er meer functies worden aangekondigd.

De hele campagne kan in coöp worden gespeeld, met een drop-in/drop-out-systeem, zodat een vriend online met je mee kan doen voor elke missie (of allemaal). Je kunt onderweg zelfs grappen uithalen met je partner.

Veel van de actie in Saints Row is gebaseerd op voertuigen - met Volition die Baby Driver en Hobbes & Shaw aanhaalt als een paar invloeden op het soort gekke, maar nog steeds geaarde dingen die je kunt doen. Een ding dat we hebben geleerd, is dat de auto zelf deze keer een wapen is, in plaats van erop te vertrouwen dat je een pistool uit het raam schiet. De game is aangepast om dat naadloos te maken.

Je kunt ook de lucht in, met helikopters, vliegtuigen en wingsuits, naast autos en fietsen.

Zoals we hierboven hebben beschreven, kun je je eigen Boss-personage volledig aanpassen, inclusief de keuze van stem, kleding en meer. Volition beweert dat het de "meest uitgebreide karakteraanpassingssuite ooit in de serie" zal bieden.

Bovendien kun je je drimila-imperium bouwen zoals je wilt, door onbetrouwbare inspanningen te doen in gebieden die je koopt of overneemt.

Hier zijn de officiële Saints Row-screengrabs die tot nu toe zijn uitgebracht.

Deep Silver