De nieuwe James Bond-game is misschien toch net als Hitman

(Pocket-lint) - Een nieuwe James Bond-videogame is in de maak door dezelfde ontwikkelaars als de veelgeprezen Hitman-serie, en een vacature van de studio , IO Interactive, kan enkele aanwijzingen geven over hoe de game eruit zal zien.

Het bedrijf is op zoek naar een audioregisseur om specifiek Project 007 te leiden, wat de werkende, niet definitieve titel is voor de Bond-game. In de functiebeschrijving van de rol stelt IO dat ze "van" een kandidaat zouden "houden" die "ervaring heeft met een sandbox-verhalenspel" - klinkt Hitman bekend in de oren, iemand?

Uiteindelijk zijn de feitelijke en bevestigde details over de game echter flinterdun, waarbij de studio de lippen stijf op elkaar houdt als het gaat om het tonen van screenshots of gameplay. Tenzij, dat wil zeggen, je de 50 seconden durende teaser-trailer meetelt die IO vorig jaar op hun YouTube-kanaal heeft gepost - wat vrijwel slechts een een-op-een-replicatie is van de typische James Bond-opener.

Bekijk hieronder de teaser-trailer voor Project 007.

Welnu, aangezien Project 007 slechts de werktitel is, is het redelijk om aan te nemen dat de James Bond-videogame op zijn vroegst medio tot eind 2022 zal verschijnen. Het bedrijf heeft tot nu toe echter niet veel gezegd, behalve dat het project in de maak is, dus een releasedatum in 2023 of later is nog steeds meer dan mogelijk.

Voor de context: de originele Hitman-reboot die in 2016 werd gelanceerd, werd in 2015 aangekondigd. Het is echter waarschijnlijk de moeite waard om te vermelden dat de ontwikkelaars iets hadden om mee te werken, aangezien Hitman: Absolution slechts vier jaar eerder in 2012 uitkwam.

De nieuwste James Bond- videogame die wordt uitgebracht is 007 Legends , een PS3 / Xbox 360-lancering die ook in 2012 wordt uitgebracht.