A500 Mini is de Amiga mini-console die je altijd al wilde hebben

(Pocket-lint) - Retro Games heeft aangekondigd dat het zijn miniconsole op basis van de C64 opvolgt met een andere opnieuw ontworpen Commodore-machine: de Amiga.

De A500 Mini komt begin 2022 en zal 25 Amiga-gamingklassiekers bevatten, waaronder Worms, The Chaos Engine (door The Bitmap Brothers) en Simon The Sorceror.

Je zult ook in staat zijn om extra Amiga-games op de miniconsole te laden met behulp van een USB-stick, met volledige WHDLoad-ondersteuning en meerdere opties.

Het opslaan en hervatten van games is eenvoudiger dan ooit, terwijl de machine emulatie van de originele A500 (OCS), Enhanced Chip Set (ECS) en de Advanced Gragics Architecture (AGA) van het krachtigere A1200-model bevat.

Naast de kleine Amiga-geïnspireerde console, krijg je een 2-knops muis en 8-knops precisie gamepad.

De A500 Mini werkt ook met een extern USB-pc-toetsenbord.

"In deze eerste miniversie van The A500 hebben we gecreëerd waarvan we denken dat gamefans dol zullen zijn en zullen zien als de evolutie van minigameconsoles", zegt Paul Andrews, algemeen directeur van Retro Games.

De A500 Mini kost £ 119,99 in het VK, € 129,99 in Europa en $ 139,99 in de VS.

Je kunt de C64 Mini nog steeds online vinden, tegenwoordig vaak voor een spotprijs.

