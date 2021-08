PUBG New States tweede alfatest om meer mensen uit te nodigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het volgende grote ding voor PUBG op mobiel komt steeds dichter bij een brede release - PUBG: New State zet zijn uitgebreide testprogramma voort. Na een grote alfatest eerder deze zomer, is er nu nog een andere waar je je voor kunt inschrijven.

Deze nieuwe test zal blijkbaar voor een nog groter aantal spelers zijn, wat suggereert dat de game steeds dichter bij een volledige release komt, waar we erg naar uitkijken.

Deze maand nodigen we een veel groter publiek uit om PUBG: NEW STATE te komen ervaren met de Second Alpha Test van de game.



Registraties beginnen op 9 augustus: https://t.co/DCsZ5OFdWs pic.twitter.com/Brnkod0RoH — PUBG: NIEUWE STAAT (@PUBG_NEWSTATE) 8 augustus 2021

Het is nog niet bevestigd wanneer de test zelf zal beginnen, of hoe lang het zal duren, maar we gaan ervan uit dat dit snel duidelijk zal worden, dus als je New State graag wilt uitproberen voordat het uitkomt, moet je dat zeker doen zet je naam op de lijst door de officiële site te bezoeken .

New State belooft PUBG Mobile in een meer futuristische tijdlijn te brengen met nieuwe gadgets en wapens en verbeterde visuals, dus het is een grote stap voor de serie. Elders heeft PUBG ook een interessante rebranding gehad van zijn hoofdspel, dat nu PUBG Battlegrounds heet, waarbij het feit wordt genegeerd dat BG al stond voor Battlegrounds... branding, wat leuk, hè?