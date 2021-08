Back 4 Blood preview: is dit de nieuwe Left 4 Dead?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is gemakkelijk om te vergeten dat toen Valve de hit-shooter Left 4 Dead na slechts een jaar opvolgde met een vervolg, veel mensen woedend waren dat de eerste game niet was ondersteund en genoeg post-release-inhoud had gekregen om nog een volledige vermelding in de serie.

Nou, dat was in 2009 en sindsdien hebben we helemaal niets meer van Valve gehad, afgezien van kleine updates en cosmetische pakketten die lang geleden zijn opgedroogd. Sindsdien is de vraag naar een vervolg in de loop van de tijd toegenomen, en hoewel ze er misschien niet al te luid over opscheppen, streeft Turtle Rock Studio er effectief naar om die leemte op te vullen met een spirituele opvolger, Back 4 Blood.

We hebben er een heleboel gespeeld terwijl de open bèta draait, een van de weinige vensters waar degenen die vooraf hebben besteld, de game kunnen uitproberen en helpen bij het verfijnen ervan voor de release, en kunnen melden dat hoewel het dat misschien niet heeft Valve sterrenstof eroverheen, dit ziet eruit als een leuke en betrouwbare zombieshooter.

De overeenkomsten tussen Left 4 Dead en Back 4 Blood zijn meteen opvallend, en het is niet alleen het nummer dat in het midden van de titel van elke game staat. Nogmaals, de hoofdmodus van het spel zal jou en drie teamgenoten zien proberen om tussen veilige kamers te komen in een reeks niveaus, terwijl ze onderweg hordes ondoden afweren.

Net als de oude shooter van Valve, zijn er ook speciale zombies die af en toe zullen spawnen om je leven moeilijker te maken. Sommigen zullen naar je spugen en je op je plaats houden, anderen zullen je aanvallen en weer anderen zullen bij de dood met geweld exploderen - allemaal ontworpen om ervoor te zorgen dat je je bewust blijft terwijl je vecht.

Je hebt natuurlijk een scala aan opties om je te helpen terug te vechten, van pistolen tot jachtgeweren, aanvalsgeweren en machinepistolen, die allemaal kunnen worden aangepast met een reeks hulpstukken die je over de hele wereld kunt vinden en kopen. Dit is een groot verschil met Left 4 Dead dat we voelden tijdens het spelen — als je de balans opmaakt van wat je op je wapen hebt, en het vergelijkt met de hulpstukken van een ander wapen dat je over de hele wereld vindt, ga je nadenken over je voeten en totaal veranderen hoe je mid-run speelt.

De belangrijkste spelpatronen zijn echter hetzelfde - werk je een weg door en gebied samen, terwijl je stoten van zombies afweert terwijl je gaat, en dan een blokkade raakt. Activeer iets luids of forceer een explosie om je weg te openen, maar bereid je als resultaat voor om tegen een veel grotere horde te vechten.

Het is een beproefd systeem en de ritmes werken goed. Bovendien is het vuurgevecht veel verbeterd sinds we de game in Alpha-vorm speelden - er is nu meer punch, maar het belangrijkste is dat het gemakkelijker te besturen is, met extreem genereuze richthulp op de controller die helpt bij het volgen van doelen (hoewel het af en toe te veel controle wegneemt van jou).

Meer uniek voor Back 4 Blood is het modificatiesysteem, een op kaarten gebaseerde selectie waarmee je een aantal voorwaarden kunt kiezen voor elke run die je samen doet, en onderworpen kunt worden aan enkele willekeurige uitdagingen. Je kunt bijvoorbeeld een kaart trekken waarmee je hele team wat meer reservemunitie heeft, of 10 procent meer uithoudingsvermogen krijgen. Evenzo kan het spel echter een kaart onthullen die de hele kaart in een dikke mist hult om het verwerven van je doelen een beetje uitdagender te maken.

Het is een systeem dat enige inspanning vergt, maar het is een geweldig idee dat zou moeten helpen om runs fris en uitdagend te houden, vooral op hogere moeilijkheidsgraden waar je als overlevende erg kwetsbaar bent.

Dat gezegd hebbende, er komen enkele kleine waarschuwingssignalen uit de nieuwe Beta-playtest - waarvan de grootste zich concentreert op de Versus-modus van de game. Terug in de Left 4 Dead-dagen liet dit een team van overlevenden rennen waarbij de speciale geïnfecteerden werden bestuurd door rivaliserende spelers, wat zorgde voor complexe strategieën en hinderlagen.

In Back 4 Blood is deze modus in plaats daarvan een horde-modus, waarin spelers golven van aanvallen van normale zombies en speciale vijanden afweren die worden bestuurd door het andere team van spelers. Het is nog steeds erg leuk en heeft duidelijk meer concurrentievoordeel dan de coöp-campagnes, maar het gevoel dat je steeds weer hetzelfde doet, komt vrij snel omhoog.

Turtle Rock Studios heeft duidelijk gemaakt dat balansbeperkingen betekenen dat versus-campagnes op dit moment niet op tafel liggen of waarschijnlijk in de toekomst zullen komen, dus dit is niet iets dat kan worden veranderd, en dat is jammer. Het klinkt alsof de speciale zombies geen kans zouden maken in een campagne-omgeving, gezien het aantal aanstootgevende opties dat openstaat voor het team van overlevenden.

Dat is jammer, maar je kunt Back 4 Blood niet te zwaar bekritiseren voor wat het niet is - wat het is, ziet er tenslotte veelbelovend uit. Het ziet er ook geweldig uit en klinkt geweldig op PS5, waar we het speelden, met de DualSense die geweldige extra feedback geeft in vuurgevechten. Natuurlijk, met de game die Game Pass op de lanceringsdag bereikt, zal het hoogstwaarschijnlijk een grotere hit worden op Xbox.

We zullen het hoe dan ook bekijken, want zodra de ruwe randen zijn gepolijst en Back 4 Blood klaar is voor een bredere release, denken we dat het een geweldige optie kan zijn voor coöp-avonden met vrienden, waarbij een meer ontspannende slot in het rooster in vergelijking met stress-fests zoals Call of Duty: Warzone.

Toch blijft het een feit dat het niet Left 4 Dead 3 is, en sommige mensen moeten misschien aan dat idee wennen voordat ze het te nauw kunnen omarmen.