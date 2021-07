PUBG New State krijgt een achtergrondverhaal naarmate de lancering nadert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende game die een kaskraker van Krafton wordt, is PUBG New State .

De nieuwe titel van de uitgevers van de populaire PUBG: Mobile- game plaagt al een tijdje zijn nieuwste titel en geeft informatie over wat je kunt verwachten van de aanstaande mobiele game.

Nu is er een achtergrondverhaal om de details uit te werken, dankzij een kort verhaal gepubliceerd door Krafton.

New State speelt zich af in 2051 en we hadden eerder gehoord dat de actie zich afspeelt rond een stad genaamd Troi. Die fictieve stad ligt aan de rand van Lansing, Michigan, waar de actie is gebaseerd.

Het korte verhaal schetst een beeld van de wereld die bekend klinkt: het is typisch dystopisch spul, maar het gaat in op veel hedendaagse angsten - de impact van klimaatverandering op het landschap (er wordt vermeld dat het grootste deel van Florida onder water ligt), terwijl de wereld die New Staat speelt in wordt geplaagd door de ineenstorting van de normale samenleving.

Er zijn hints in het achtergrondverhaal van de angsten die de pandemie veroorzaakte, over het falen van toevoerlijnen en hoe dingen beginnen in te storten wanneer deze systemen falen. Er is ook sprake van "een schip blokkeert een kanaal", een knipoog naar het Ever Given Suez Canal-incident.

Het eigenlijke omslagpunt dat ons naar het universum leidt dat het spel inneemt, is het falen van de VS om hun nationale schulden af te lossen, failliet te gaan en alles stort in feite in. Het maatschappelijk middenveld implodeert en valt uiteen in een reeks facties.

Dat is waar het korte verhaal zich echt op richt, met verschillende groepen in Michigan die proberen de macht te herwinnen of een soort van orde te herstellen. We leren over de Great Lakes Coalition (GLC), Mayhem en New State.

Elke factie vecht tegen elkaar, elk met verschillende doelen - sommige willen de samenleving herstellen, sommige willen de samenleving opnieuw opstarten, sommige willen gewoon rijk worden.

Maar dankzij een slachtoffer leren we dat er een nieuwe kracht op het toneel is verschenen, een die niet de beperkingen lijkt te hebben die anderen treffen — goed uitgerust en met een ander doel — dat lijkt te zijn om het spel te leiden.

We horen van jagers in Troi die gouden maskers dragen die net binnenkomen en iedereen wegvagen - het toneel vormen voor de volgende aflevering terwijl we een beeld opbouwen van wat er gebeurt in PUBG New State.

Er is ruimte voor meer verhalen, evenals secties op de website voor facties, wat suggereert dat factiespel een rol zou kunnen spelen in New State wanneer het wordt gelanceerd.

De lancering is altijd beloofd voor 2021 en met meer inhoud die verschijnt, kunnen we niet ver verwijderd zijn van precies te weten wanneer we deze futuristische Battle Royale-titel gaan spelen.