Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lang geruchte Steam Deck van Valve is nu officieel. Het Switch-achtige handheld gaming-apparaat wordt later dit jaar gelanceerd in de VS en het VK.

Dit is wat u moet weten.

Heb je ooit gewenst dat je meer van je favoriete pc-games op de Switch zou kunnen spelen? Welnu, in juli 2021 onthulde Valve Steam Deck, een draagbare pc voor gaming.

Met Steam Deck heb je vrijwel direct na het inloggen toegang tot je bestaande Steam-bibliotheek . Het draait op een aangepast SteamOS, waarmee je games zoals Doom Eternal kunt downloaden en spelen. Je kunt er ook pc-software op installeren en bedienen, waaronder een webbrowser, andere gamewinkels zoals de Epic Games Store en videostreamingservices. Het kan zelfs worden aangesloten op een monitor en gaming-randapparatuur zoals een toetsenbord en muis. En dankzij de cloudbesparende functie kun je game-opslagbestanden naadloos tussen je Steam Deck en pc ophalen.

Beste pc-games om 2021 te kopen: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen. Door Adrian Willings · 16 juli 2021

Steam Deck heeft een 7-inch 1280 x 800 touchscreen voor 720p gameplay.

Qua kracht biedt Steam Deck 16 GB LPDDR5 RAM en een AMD APU met een quad-core Zen 2 CPU met acht threads en acht rekeneenheden aan AMD RDNA 2-graphics. Er zijn drie verschillende opslaglagen beschikbaar: 64 GB eMMC-opslag, 256 GB NVMe SSD-opslag en 512 GB snelle NVME SSD-opslag. Je kunt de opslag ook uitbreiden via microSD.

Andere functies zijn onder meer ingebouwde microfoons, een gyroscoop voor bewegingsbesturing en een "40 wattuur-batterij die voor de meeste games enkele uren speeltijd biedt".

Steam Deck heeft twee thumbsticks en twee Steam Controller-achtige trackpads onder de thumbstick. De voorkant van de handheld-machine heeft ook ABXY-knoppen en een D-pad. Net als bij de Switch, wordt Steam Deck geleverd met twee schoudertriggers aan elke kant en zijn er vier terugknoppen (twee aan elke kant).

Steam Deck biedt toegang tot de Steam-bibliotheek en voert een versie van Steam OS uit die is geoptimaliseerd voor mobiel gamen. Het besturingssysteem is eigenlijk gebaseerd op Linux. In feite kan Steam Deck door meer geavanceerde gebruikers worden gebruikt als een volwaardige Linux-computer. Valve zei dat je een muis, toetsenbord en monitor kunt aansluiten - plus dat je er pc-software op kunt installeren, op internet kunt surfen en het kunt gebruiken om toegang te krijgen tot andere gamewinkels. Het beschikt over cloud-opslag voor het synchroniseren van bestanden tussen apparaten, en het heeft een functie voor onderbreken/hervatten om het apparaat in de slaapstand te dwingen.

Andere functies zijn onder meer chatten, meldingen en de mogelijkheid om games rechtstreeks vanaf je pc naar Steam Deck te streamen via de Remote Play-functie van Valve.

Valve is van plan een dock te verkopen die je kunt gebruiken om een Steam Deck op te hangen en op externe beeldschermen of tvs aan te sluiten. Het is echter niet vereist. Valve zei dat Steam Deck kan worden aangesloten op je tv, monitor of "zelfs je oude CRT als je de juiste kabels hebt". Het Stem Deck wordt geleverd met USB-C-poorten die HDMI-, Ethernet- en USB-gegevens bevatten, evenals Bluetooth.

Valve

64 GB eMMC-opslag voor $ 399

256 GB NVMe SSD-opslag voor $ 529

512 GB aan snelle NVME SSD-opslag voor $ 649

Er zijn verschillende Steam Deck-modellen geprijsd op $ 399, $ 529 en $ 649 in de VS. Britse prijzen zijn nog niet bekend.

De modellen en hun prijzen worden opgeschaald op basis van uw favoriete opslag- en verwerkingssnelheid.

Steam Deck wordt in december 2021 verzonden.

Valve

Reserveringen gaan in eerste instantie open op vrijdag 16 juli 2021 om 13:00 ET voor gebruikers met aankopen op Steam vóór juni 2021. Alle drie de modellen zijn beschikbaar.

Er is een terugbetaalbare reserveringskosten van $ 5 en een limiet van één reservering per persoon. Houd er rekening mee dat dit geen voorbestelling is; het plaatst je gewoon in een wachtrij om het apparaat vooraf te bestellen. Valve zei dat pre-orderuitnodigingen voor december zouden moeten uitgaan. Als je om wat voor reden dan ook de kans mist om vooraf te bestellen, worden je reserveringskosten teruggestort op je Steam-portemonnee.

In december 2021 worden de eerste Steam Deck-eenheden gelanceerd in de VS, Canada, de EU en het VK, en andere gebieden volgen in 2022.