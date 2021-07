PUBG: pre-registraties voor de nieuwe staat komen in augustus 2021 naar de iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om te zeggen dat het team achter de mobiele hit PUBG Mobile anticipeert op de volgende game, zou een understatement zijn. PUBG: New State heeft al 20 miljoen pre-registraties op Android gehad en nu kunnen iPhone- en iPad-gebruikers meedoen - met de pre-registratie voor iOS in augustus 2021.

Hoewel dat niet de lanceringsdatum voor de nieuwe game zal zijn, is het een grote stap voorwaarts voor de nieuwe titel die later in het jaar wordt gelanceerd.

Krafton heeft de afgelopen maanden New State geplaagd en een deel van de kaart en enkele functies van de game laten zien. Gesitueerd op een kaart genaamd Troi, is het een futuristische Battle Royale-game die belooft een betere grafische en gameplay-ervaring te bieden dan alles wat we eerder hebben gezien.

Waarom PUBG Mobile niet ontwikkelen? Het lijkt erop dat Krafton een stapsgewijze verandering wilde aanbrengen en hoe meer dat wordt onthuld, hoe meer het voelt alsof het wil wedijveren met enkele van de meer futuristische elementen van Call of Duty Mobile . Tot nu toe hebben we een reeks technische elementen gezien die beschikbaar zullen zijn in de game.

De nieuwste trailer (die je bovenaan de pagina kunt zien) zal de opwinding voor deze nieuwe titel voeden, met de elektrische autos die rond de plaats racen en enkele van de belangrijkste locaties van de nieuwe kaart. Dit zijn natuurlijk geen gameplay-opnames en er hangt die grote vraag boven New State over hoe anders het zal zijn voor PUBG Mobile.

We wachten nog steeds op de bevestiging van die belangrijke releasedatum, maar die is beloofd voor het einde van het jaar.