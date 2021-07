Destiny 2 showcase voor The Witch Queen-uitbreiding komt eraan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De inhoudskalender van Destiny 2 blijft maar doorgaan, hoewel het een tijdje geleden is sinds de laatste volledige uitbreiding, Beyond Light, werd uitgebracht. Bungie heeft echter bevestigd dat het binnenkort veel meer zal laten zien over de volgende stap.

De nieuwe uitbreiding, getiteld The Witch Queen, krijgt op 24 augustus 2021 een volledige showcase, zo maakte de ontwikkelaar bekend in een vrij kale Tweet.

Het is misschien relatief cryptisch, maar we kennen de titel van de uitbreiding al dankzij Bungies eigen roadmap van vóór de release van Beyond Light, dus er is niet veel anders waarmee dit verband kan houden.

Bovendien gaat een blogpost van Bungie wat dieper in op enkele in-game evenementen en campagnes, en herhaalt nogmaals dat de showcase veel meer zal onthullen over de uitbreiding.

In termen van een daadwerkelijke releasedatum, is het niet gepland om begin 2022 uit te komen, dus het duurt nog lang voordat iemand het in handen krijgt.

Voor nu moeten we echter wachten tot eind augustus en kijken of er geruchten naar boven komen over wat we zullen genieten als onderdeel van de nieuwe inhoud van Destiny 2.

