(Pocket-lint) - Atari heeft aangekondigd dat het de komende jaren afstapt van mobiele en gratis te spelen titels en zijn bedrijfsstrategie terugdraait naar premium console- en pc-releases.

De verandering volgt op een flink aantal jaren waarin de merkstrategie van het bedrijf meer dan een kleine verwatering met zich meebracht, waaronder het verhuren van zijn naam aan casinos en hotels.

Nu heeft het bedrijf een aankondiging gedaan over een nieuwe richting, zoals gemeld door GamesIndustry.biz .

Ataris CEO Wade J. Rosen zei: "Onze bedoeling met elke game-ervaring is om toegankelijke en vreugdevolle momenten van betekenisvol spel te bieden. Dat is de kern van Atari en wat onze geschiedenis met onze toekomst verbindt. Daarom zijn we van mening dat premium gaming beter representatief voor dit type game-ervaring en het Atari-DNA."

Rosen erkende ook enkele van de redenen achter de verandering, waaronder de steeds competitievere markt voor gratis te spelen titels, en gaf aan dat een lijst met bestaande games in de Atari-selectie op tijd zou worden verkocht of stopgezet, waaronder de volgende: Roller Coaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf en Atari Combat: Tank Fury.

Wat dit betekent in termen van een daadwerkelijk releaseschema is op dit moment een kwestie van speculatie, maar Rosen gaf aan dat er titels waren die dit fiscale jaar, dat loopt tot eind maart 2022, willen lanceren, dus er zijn duidelijk projecten in de pijplijn . Deze zullen hoogstwaarschijnlijk aansluiten bij de onlangs uitgebrachte Atarai VCS-console.