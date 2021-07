Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Franse gamesuitgever Nacon organiseert op woensdag 6 juli 2021 een online conferentie.

Het zal verschillende aankomende games tonen en detailleren - sommige worden binnenkort verwacht, andere later - waaronder Vampire The Masquerade Swansong en The Lord of the Rings: Golum.

Hier leest u hoe u het kunt bekijken, wanneer en wat u nog meer kunt verwachten.

Het evenement wordt online gestreamd op woensdag 6 juli 2021. Het begint om 19.00 uur CEST.

Dit zijn de tijden voor jouw regio:

Westkust VS: 10.00 uur PT

Oostkust VS: 13:00 uur ET

VK: 18:00 uur BST

Centraal-Europa: 19:00 uur CEST

Japan: 02.00 uur JST (7 juli)

We hopen het evenement dichter bij de start hier op Pocket-lint te organiseren.

Je kunt het ook bekijken op Nacons YouTube en Twitch- kanalen.

Nacon heeft aangekondigd dat we een voorproefje zullen krijgen van een aantal "projecten", waaronder Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade - Swansong, Rugby 22 en Test Drive Unlimited Solar Crown.

Omdat het ook game-accessoires maakt, zullen er enkele nieuwe hardware-aankondigingen zijn, terwijl tijdens de presentatie ook drie gloednieuwe games zullen worden onthuld.

Geschreven door Rik Henderson.