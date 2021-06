Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - KFC Gaming heeft zijn eigen retro esports-toernooi gelanceerd waar £ 10.000 en een aangepaste KFC-arcademachine voor het grijpen liggen.

De Hot Winger 64 is een multi-gamekast met een groot aantal top retro-games en twee sets besturing voor multiplayer. Het is eenmalig en alleen te winnen in het toernooi dat morgen, vrijdag 25 juni 2021, van start gaat.

Naast de prijzen voor de winnaar, gaat de rest van de totale prijzenpot van £ 30.000 naar de tweedeprijswinnaars.

Helaas kun je zelf niet meedoen - tenzij je een van de 16 vooraf gekozen "makers" bent. Je kunt de actie echter wel online volgen, via de Twitter- , Instagram- en TikTok- feeds van KFC Gaming.



16 uitdagers

£ 30k prijzenpot

Een hete vleugelspeler 64



pic.twitter.com/gGUVczbgDC — KFC Gaming (@kfcgaming) 23 juni 2021

De deelnemers spelen vrijdag Tetris, 2 juli Space Invaders Extreme en 9 juli een door de community geselecteerd mysteriespel.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 24 juni 2021

De Hot Winger 64 herinnert ons aan de KFConsole die eind vorig jaar werd onthuld. Ontworpen in samenwerking met Cooler Master, is het een pc-gebaseerde machine met een speciale verwarmingsfunctie om uw kip op de juiste temperatuur te houden.

Ondanks dat het een echt product is, hebben we er sindsdien niet veel meer over gehoord.

Toch hebben we in de tussentijd de bevestigde release van de Xbox Mini-koelkast om ons tevreden te houden.

Benieuwd wat het volgende zal zijn? Een McDonalds handheld in de vorm van een Filet-O-Fish? Of een Subway VR-helm die ook nog eens de geur van een Meatball Marinara afgeeft?

We kunnen alleen maar hopen.

Geschreven door Rik Henderson.