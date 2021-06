Zes maanden later en Cyberpunk 2077 wordt nog steeds gepatcht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De lancering van Cyberpunk 2077 was in hoge mate een publiek verhaal van ellende, aangezien de enorm verwachte en gehypte futuristische shooter van meeslepende vroege recensies naar spot ging over de staat van zijn consoleversies.

De staat van de game bij de lancering, vooral op console, was gewoon niet acceptabel voor grote groepen spelers, met name op de oudere hardware van de PS4 en Xbox One, met frequente crashes en schokkende framesnelheden.

Sindsdien (en sinds de game uit de PlayStation Store is gehaald) bevindt de ontwikkelaar CD Projekt Red zich al maanden in de brandbestrijdingsmodus, met een relatief consistent schema van patches en updates die de zaken in de loop van de tijd langzaam lijken glad te strijken.

De nieuwste versie 1.23 is zojuist uitgebracht op console en pc en brengt nog een reeks prestatie-tweaks en bugfixes met zich mee, en net als veel van de updates ervoor zijn de volledige patch-opmerkingen serieus uitgebreid.

Zoals altijd zijn er iets betere stabiliteit en prestaties als een verbetering, en je zou hopen dat het een merkbaar verschil kan maken, aangezien de game eindelijk voor het eerst in meer dan zes maanden op het punt staat terug te keren naar de PS Store.

Dit is echter gewoon weer een stap op weg naar verlossing - er komt nog veel meer, waaronder nog meer patches, kleine DLC-inhoud en de langverwachte next-gen-versies van de game om uit te proberen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.