(Pocket-lint) - Toen het een paar jaar geleden werd onthuld, zag Playdate eruit als een verademing voor de game-industrie, niet gericht op grafische whizzbangs of brute-force-verwerking, maar in plaats daarvan terug te schalen naar eenvoudige graphics en het plezier te benadrukken.

Het is een heel intrigerend vooruitzicht, maar nadat het eerder was gericht op een releasedatum begin 2021 , is het zonder veel woord verder teruggezakt in het releaseschema. Nu zijn de makers ervan weer opgedoken om een echt omvangrijke update te geven over de tijdlijn die we kunnen verwachten.

Om te beginnen weten we nu dat Playdate in juli van dit jaar kan worden gereserveerd, zodat mensen het eindelijk kunnen reserveren voordat het wordt verzonden. Het is nog niet duidelijk wanneer dat verzendproces precies begint, maar de update bevestigde dat we een week van tevoren een bericht ontvangen voordat de pre-orders live gaan.

Bovendien werd een hele reeks games onthuld, waaronder heel veel van de 24 die vooraf op de console zullen worden geladen wanneer deze arriveert, plus nog een paar die in de pijplijn zitten. Het meest opwindende is dat Lucas Pope, de auteur achter meesterwerken als Return of the Obra Dinn en Papers, Please, aan een nieuwe titel voor de handheld werkt.

We hebben ook gekeken naar een hoes voor de console die beschikbaar zal zijn in een bundel om hem te beschermen tegen krassen wanneer deze niet in gebruik is, voor $ 199 in vergelijking met de stand-alone prijs van de console van $ 179. Ook werd het leuke Playdate Stereo Dock getoond in onze headerafbeelding, die de console stereogeluid geeft tijdens het opladen en zelfs pennenhouders heeft, maar nog geen vaste prijs of releasedatum heeft.

