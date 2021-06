Crysis Mobile zou kunnen lanceren op E3 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Crysis beleeft een beetje een renaissance in het afgelopen jaar, met de release van Crysis Remastered die de liefdesrelatie van sommige gamers met de serie nieuw leven inblaast, en een nieuwe release van remasters voor de hele trilogie in de pijplijn om mensen het hele ding te laten spelen door op moderne hardware.

Nu gaan er echter geruchten dat Crysis ook een volledig nieuwe game krijgt, zij het op een platform dat je misschien niet had aangenomen. De franchise, die al zo lang wordt geassocieerd met de meest energieverslindende eisen in pc-gaming, wordt blijkbaar mobiel.

Er is geen officiële bevestiging dat dit doorgaat, maar leken uit de industrie zeggen dat de game, voorlopig gewoon Crysis Mobile genoemd, in de maak is en zich richt op zowel mobiele platforms (iOS en Android) als de Nintendo Switch.

>Crysis Mobiel



Dit is een ander project met koken. Deze game is gericht op mobiele platforms en Nintendo Switch.

Blijkbaar heeft het een vrij eenvoudig concept van 1v50. — Gaming-updates en countdowns die ik gratis heb (@Onion00048) 6 juni 2021

De game zal blijkbaar een "1v50" -ervaring zijn in multiplayer, dus het zou best een simpele poging kunnen zijn om deel te nemen aan de strijd tegen royale koorts die de afgelopen vijf jaar zoveel van de game-industrie in zijn greep heeft.

Met mensen als EA die in Apex Legends Mobile investeert, is er duidelijk een overtuiging dat er meer concurrentie om de aandacht van mensen kan zijn dan de machtsspelers van Fortnite, COD Mobile en PUBG op dit moment mee te maken hebben.

Hetzelfde account heeft ook beweerd dat Crytek op de E3-conferentie van dit jaar ook een nieuwe mainline Crysis-game genaamd The Crysis zal aankondigen, die zal fungeren als een zachte reboot om de hoofdfranchise weer op gang te krijgen op console en pc, dus het kan zijn dat er genoeg om naar uit te kijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.