Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Atari lanceert eindelijk een nieuwe console - de eerste in vele jaren . Voorheen Ataribox genoemd tijdens een eerste financieringsfase, werd het omgedoopt tot de Atari VCS - een terugkeer naar de oorspronkelijke naam van de Atari 2600 uit de jaren 70. Nu heeft Atari een releasedatum en prijzen aangekondigd.

Het retro-geïnspireerde systeem wordt gelanceerd op 15 juni 2021. Het basismodel in Onyx kost $ 299,99. Er is ook een "All-In"-bundel voor $ 399,99 die wordt geleverd met de klassieke joystick en de moderne controller. Je kunt het krijgen in Black Walnut- of Onyx-kleuren. Als je ervoor kiest om elke controller afzonderlijk te kopen, kosten ze $ 59,99 per stuk, zei Atari.

De Atari VCS wordt geleverd met 100 arcade- en Atari 2600-spellen, evenals een abonnement op de bibliotheek van Antstream Arcade. Het kan ook een pc verdubbelen. U kunt er dus Windows of Linux op installeren en het voor andere taken gebruiken, als u dat wenst. Bovendien zit het boordevol streamingdiensten zoals Netflix en Prime Video. Het biedt zelfs toegang tot een ingebouwde Chrome-browser en Googles Workspace-apps.

Het draait op een AMD Ryzen-processor en is in staat tot 4K-resolutie, HDR en 60 frames per seconde. Het ondersteunt dual-band wifi, Bluetooth 5.0 en USB 3.0, plus je kunt de interne opslag uitbreiden. Als dit je interesseert, is de Atari VCS beschikbaar via GameStop, Best Buy, Micro Center en de officiële Atari VCS-website . De console wordt gelanceerd in de VS, om te beginnen.

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

Momenteel komt het niet naar Europa, hoewel het bedrijf heeft laten doorschemeren dat het het apparaat in de loop van de tijd breder zou kunnen uitbrengen.

Geschreven door Maggie Tillman.