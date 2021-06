Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Koch Media is sinds de jaren negentig een distributeur en uitgever van games, maar heeft over het algemeen onder meerdere namen gepubliceerd. Deep Silver is bijvoorbeeld een label van Koch Media. Net als Ravenscourt.

Nu heeft het een nieuw uitgeverslabel voor premium games gevormd om veel van zijn grootste triple-A-games die in 2021 en daarna komen, te verwerken.

Hier is dan alles wat je moet weten over Prime Matter en de eerste lijst met games die uitkomen.

Prime Matter is een nieuwe grote uitgever van games die zich bezighoudt met premiumtitels. Het spelaanbod, dat eigendom is van Koch Media, zal enkele bekende namen bevatten, plus een hele reeks gloednieuwe intellectuele eigendommen (IP) die momenteel in ontwikkeling zijn.

Het werd aangekondigd als onderdeel van de E3 2021-shenanigans, samen met een tiental games voor PlayStation, Xbox en/of pc.

"Prime Matter is een nieuwe thuisbasis voor premium games en biedt zowel huidige als toekomstige partners, plus alle expertise van de Koch Media Group naast een nieuw en dynamisch team dat zich toelegt op het maximaliseren van hun ware potentieel", aldus Klemens Kundratitz, CEO van Koch Media.

Tijdens een speciale Prime Matter-mediabriefing onthulde het nieuwe label 13 games die de komende jaren zullen verschijnen.

Hier zijn de eerste reeks games met het Prime Matter-logo. We hebben ze in chronologische volgorde op een rijtje gezet:

Beschikbaar: 24 augustus 2021

24 augustus 2021 Formaat(en): PC & console

De originele Kings Bounty kwam meer dan 30 jaar geleden voor het eerst uit - dus een langverwachte opvolger. De Russische ontwikkelaar 1C Entertainment blaast nieuw leven in het RPG-strategiegenre dat de eerste zo ongeveer van start ging.

Beschikbaar: september 2021

september 2021 Formaat(en): PC

Nog een RPG, deze keer turn-based, isometrisch en beïnvloed door de originele Fallout- en Wasteland-games. De grote twist is dat het zich afspeelt in een alternatieve jaren 70, met alle funky muziek en bijpassende gordijnen.

Beschikbaar: Q2 2022

Q2 2022 Formaat(en): PC & console

We hebben nog geen schermen voor The Chant, maar het is een survivalhorror van een derde persoon die meer gebaseerd is op psychdelia dan op shock en gore.

Beschikbaar: 2022

2022 Formaat(en): PC & console

De Zuid-Koreaanse studio Iggymob draait zijn hand om in third-person actiegames, waarbij Gungrave GORE belooft om op kogels gebaseerde chaos te bieden.

Beschikbaar: 2022

2022 Formaat(en): PC

Crossfire: Legion is een RTS van een nieuw ontwikkelteam bestaande uit makers die hebben gewerkt aan Homeworld, Company of Heroes en Dawn of War. Het zal zowel een singleplayer-campagne als een multiplayer-modus hebben, met gameplay die ons tot nu toe sterk doet denken aan de beste momenten van Command & Conquer.

Beschikbaar: 2022

2022 Formaat(en): PC & console

The Last Oricru is een stoere actie-RPG, maar met opties in de stijl van Choose Your Own Adventure die grote gevolgen kunnen hebben voor het verloop van de game.

Beschikbaar: 2022

2022 Formaat(en): PC & console

Een andere actie-RPG, dit keer in de Dark Souls-modus, speelt dit high-sci-fi-avontuur op zijn gevoel van isolement. Dat gezegd hebbende, zal er zowel een multiplayer-modus als een campagne voor één speler zijn.

Beschikbaar: 2022

2022 Formaat(en): PC & console

Van wat we tot nu toe hebben gezien, herinnert Scars Above ons aan een kruising tussen Tomb Raider en Returnal. Het wordt gespeeld in de derde persoon, met puzzels en meerdere wapentypes om te ontdekken.

Beschikbaar: 2023

2023 Formaat(en): PC & console

Starbreezes Payday 3 is misschien nog een eind weg, maar we houden van het idee om met onze vrienden door Hollywood te razen om de grootste overvalbende in LA te worden.

Beschikbaar: TBC

TBC Formaat(en): PC & console

Mount & Blade II is al beschikbaar op pc in vroege toegang en gaat over naar het Prime Matter-label. Een consoleversie is ook in ontwikkeling om samen met de volledige pc-versie uit te brengen. We weten echter niet wanneer dat zal zijn.

Beschikbaar: TBC

TBC Formaat(en): PC & console

Final Form is misschien voorlopig een codenaam en het spel zou uiteindelijk iets anders kunnen heten, maar deze sci-fi FPS heeft zeker de karbonades om er een te zijn om naar te kijken.

Beschikbaar: TBC

TBC Formaat(en): PC

Project: Echoes of the End zorgde voor het grootste wow-moment in onze presentatie, dankzij de geweldige, door beweging vastgelegde personages. Het is weer een third-person actie-avontuur, maar we weten op dit moment niet veel over de gameplay.

Beschikbaar: TBC

TBC Formaat(en): TBC

Er is op dit moment niet veel bekend over de reboot van Painkiller. We hebben tot nu toe alleen echt een solo-achtergrondscreenshot gezien - die we op dit moment niet kunnen delen - dus er valt niet veel te doen.

De originele cult-FPS-serie werd echter gestart door People Can Fly (Outriders) en sterk geïnspireerd door Quake en Doom. Hopelijk meer van hetzelfde, maar met smakelijkere graphics.

Geschreven door Rik Henderson.