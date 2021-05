Dying Light 2 zal op 7 december in de winkels liggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 heeft lang op zich laten wachten - de game is nu al lang geleden aangekondigd, maar werd ongeveer een jaar geleden getroffen door een vertraging van onduidelijke lengte en is in de tussenliggende tijd in feite AWOL geweest.

Nu is ontwikkelaar Techland echter weer opgedoken om de game bijna een tweede onthulling te geven, inclusief een nieuwe titel. Het is nu Dying Light 2 Stay Human , hoewel de kern van de game lijkt op wat we eerder hebben gezien.

We hebben nu ook een nieuwe releasedatum voor de titel - 7 december 2021. Deze wordt tegelijkertijd uitgebracht op PlayStation 5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One en pc, dus niemand zal het missen uit.

De mooie, uitgebreide nieuwe gameplay-trailer, die je hierboven kunt bekijken, kostte ook wat tijd om nog een paar glimp te geven van de wereld waarin Dying Light 2 zich afspeelt, waar de beschaving nog onherkenbaarder is dan in de eerste game.

Opnieuw zullen spelers rondspoken (hoewel er ook een korte glimp van een handglider is), en het melee-gevecht ziet er net zo indrukwekkend uit als altijd, met verbrokkeling overal in de winkel.

Het ziet er ook prachtig uit - of het dat niveau kan waarmaken op consoles van de oude generatie, zal echter interessant zijn om te ontdekken. De game kan nu ook worden gereserveerd, inclusief een weelderige collectors edition met een breed scala aan goodies, dus zorg ervoor dat je het bekijkt als je een Dying Light-liefhebber bent.

Geschreven door Max Freeman-Mills.