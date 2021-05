Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Valve is misschien nog steeds het best bekend om zijn gamesplatform, Steam, en een handvol enorm invloedrijke franchises, waaronder de Half-Life-games en DOTA 2, maar het is ook nooit iemand geweest die experimentele apparaten heeft geschuwd.

Het is eerder ondergedompeld met de verdeelde Steam Controller, en met meer succes in de vorm van de Valve Index, nog steeds misschien wel de beste consumenten-VR-headset die je kunt bemachtigen en bekijken.

Nu neemt het blijkbaar een nieuwe hardwaregok, werkend aan een draagbare gaming-pc, naar verluidt de codenaam SteamPal, ontworpen op een Linux-gebaseerd platform en bedoeld om spelers onderweg van pc-games te laten genieten.

Volgens de exclusieve op ArsTechnica, zal het een geïntegreerd aanraakscherm en controller hebben, waardoor het een echte draagbare speler is die kan wedijveren met die van Nintendos zeer populaire Switch en Switch Lite.

Valve zou zeker niet het eerste bedrijf zijn dat de kloof ziet voor een draagbare gaming-pc, en er zijn er al genoeg, maar ze vallen over het algemeen in de problemen door ofwel hoge prijzen, lage beschikbaarheid of slechte kwaliteit, elementen waarvan je Valve zou kunnen steunen als meer succesvol met.

De SteamPal, zoals het nu nog steeds bekend is, bevindt zich blijkbaar nog in de prototypefase, dus het zal waarschijnlijk nog even duren voordat we het officieel zien, maar Valves hoofd, Gabe Newell, heeft een aankondiging geplaagd die tegen het einde van het jaar aankomt , dus dat zou een verstandige tijd kunnen zijn om het te laten verschijnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.