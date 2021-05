Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Techland organiseert op donderdag 27 mei 2021 een speciaal Dying Light 2-evenement.

Hopelijk onthult het nieuwe gameplay-opnames en een releasedatum. Er is misschien ook meer over het originele Dying Light .

Hier leest u hoe u op het evenement kunt afstemmen, hoe we erachter kwamen en wat we kunnen verwachten.

Techland stuurde Pocket-lint een mysterieuze bundel met een poster, een briefje en een UV-zaklamp.

Het briefje vertelde ons dat we moesten "jagen" naar de informatie, die op de poster was verborgen, zodat alleen UV-licht het zou vinden. De woorden "Dying 2 Know" konden worden gevonden, samen met een Twitch-adres en tijd en datum.

De datum voor het evenement is donderdag 27 mei 2021. De starttijden zijn als volgt (voor jouw regio):

Amerikaanse westkust: 12 uur PDT

Amerikaanse oostkust: 15:00 EDT

VK: 20.00 uur BST

Centraal-Europa: 21.00 uur CEST

We hopen het evenement dichter bij de start te streamen via een embed op deze pagina.

Als alternatief wordt het in zijn geheel getoond op het Twitch-kanaal van Techland hier: twitch.tv/techland .

Nu Techland eerder de plannen bevestigde om Dying Light 2 dit jaar uit te brengen, hopen we dat een daadwerkelijke releasedatum zal worden onthuld.

Er komt ongetwijfeld ook een voortgangsrapport over de ontwikkeling en nieuwe gameplay-opnames.

Naast het vervolg zijn er onlangs lekken geweest voor een Dying Light: Platinum Edition. We verwachten volledig dat dit ook tijdens het evenement gedetailleerd zal worden, vooral omdat het die dag in de winkels zou liggen.

Het verscheen in de Microsoft Store met een releasedatum van 27 mei, voordat het opnieuw werd getrokken. Het bevat alle vier de belangrijkste DLC-pakketten die tot nu toe zijn uitgebracht, plus 17 skinbundels.

Donderdag komen we er meer over te weten.

