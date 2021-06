Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Summer Game Fest begon op 10 juni met een kick off show. En de komende maand zullen er meer evenementen, nieuws over games, lanceringen, trailers en nog veel meer zijn.

Gesponsord door Amazons Prime Gaming, loopt het gelijktijdig met E3 2021 en heeft het op dezelfde manier een gezonde verzameling game-uitgevers en ontwikkelaars die zich hebben aangemeld om met hun waren te pronken.

Dus, hoe kun je de actie volgen en wat is er tot nu toe aangekondigd? We leggen het allemaal uit.

Geboren uit de pandemie en wereldwijde lockdowns, begon Summer Game Fest in 2020 om de leegte te vullen die was achtergelaten door een geannuleerde E3.

Het liep van mei tot augustus en bevatte aankondigingen van uitgevers, in-game-evenementen en een openingslivestream die boordevol game-info en trailers propte.

Dit jaar loopt het voor een kortere periode en parallel aan een volledig digitale E3 .

Summer Game Fest begon op donderdag 10 juni met een live kickoff show. Via bovenstaande video kun je het weer inhalen.

Andere uitgeversevenementen zullen de komende weken plaatsvinden en aansluiten bij het gamingfestival. Hieronder zie je alle bevestigde evenementen en tijden.

Summer Game Fest is alleen online met een aantal belangrijke evenementen die in juni plaatsvinden. Dit zijn de hoogtepunten en de tijden waarop ze zullen starten.

De hoofdshow trapte het evenement af op donderdag 10 juni. Het werd georganiseerd door Geoff Keighley van The Game Awards en bevatte verschillende livemuziekuitvoeringen, waaronder Weezer.

Je kunt de stream bekijken zoals deze is gebeurd via de video bovenaan deze pagina.

Koch Media zal belangrijk nieuws delen over zijn nieuwe label Prime Matter en details over de komende games.

Amerikaanse westkust: 12.00 uur PT

Amerikaanse oostkust: 15.00 uur ET

VK: 20.00 uur BST

Europa: 21:00 CEST

Je kunt het live volgen op weknowsomethingyoudontknow.com .

Het jaarlijkse round-up-evenement van Ubisoft zal online worden gestreamd en laten zien wat er in 2021 en daarna van het merk komt.

Amerikaanse westkust: 12.00 uur PT

Amerikaanse oostkust: 15.00 uur ET

VK: 20.00 uur BST

Europa: 21:00 CEST

Je kunt het hier bekijken.

Dit is het jaarlijkse evenement van Devolver en zal binnenkort een stapel indiegames presenteren.

Amerikaanse westkust: 13.30 uur PT

Oostkust VS: 16.30 uur ET

VK: 21.30 uur BST

Europa: 22.30 uur CEST

Verwacht op zijn minst Halo: Infinite- en Starfield-trailers, plus tal van andere grote aankondigingen en trailers.

Amerikaanse westkust: 10.00 uur PT

Amerikaanse oostkust: 13:00 uur ET

VK: 18:00 uur BST

Europa: 19.00 uur CEST

Je kunt het hier bekijken .

Amerikaanse westkust: 12.15 uur PT

Oostkust VS: 15.15 uur ET

VK: 20.15 uur BST

Europa: 21.15 uur CEST

Je kunt het hier bekijken .

Xbox biedt van 15 tot 21 juni een week lang demos aan voor meer dan 40 ID@Xbox-games op Xbox One en Xbox Series X/S.

Velen zullen zeer vroege toegang hebben en alles zal na de week weer van het Xbox Dashboard worden verwijderd.

In plaats van één video-evenement, is Steam Next Fest een zesdaags evenement dat is gekoppeld aan het Summer Game Fest. Het zal debuteren met trailers van pc-games, interviews met ontwikkelaars en exclusieve demos die je kunt downloaden en uitproberen.

Amerikaanse westkust: 10.00 uur PT

Amerikaanse oostkust: 13:00 uur ET

VK: 18:00 uur BST

Europa: 19.00 uur CEST

Electronic Arts zal zijn eigen online livestream hosten, veel nieuwe games debuteren en ons updates geven over de games die in ontwikkeling zijn.

We hebben nog geen exacte timing, maar je kunt het hier bekijken .

Op Summer Game Fest zijn al verschillende games en trailers verschenen. Dit zijn onze hoogtepunten:

Van Softwares volgende epos komt in januari 2022, kijk waar het om gaat in de eerste gameplay-trailer. U kunt ook onze berichtgeving hier inhalen: Alles wat u moet weten over Elden Ring .

Een spin-off van Borderlands , Gearboxs nieuwste sterren Andy Samberg, Will Arnett, Wanda Sykes en Ashly Burch. Dat zou voor de meesten genoeg moeten zijn, laat staan massale gevechten met draken.

Kojimas bizarre maar mooie delivery-em-up komt naar PS5 in geremasterde vorm. Hoewel er weinig details zijn, betwijfelen we of het lang zal duren voordat je het binnenkort op je console te zien krijgt.

Niet te verwarren met Bloodlines 2, dit is een multiplayer battle royale die zich afspeelt in hetzelfde universum. Je concurreert met anderen om de dominante vampier te worden.

De nieuwste JRPG in de Tales-serie komt op 10 september uit voor console en pc. Het ziet er nogal spiffing uit als deze trailer iets is om door te gaan.

Frontier keert terug naar de Jurassic World-franchise met dit vervolg voor wereldbouwers. Zeedieren verschijnen in de bovenstaande teaser, dus verwacht de mogelijkheden om uit te breiden naar water. En ja, Jeff Goldblum keert terug. Hoezee!

De gratis te spelen MMORPG komt naar Europa en de VS dankzij Amazon, dat het heeft opgepikt voor de gebieden.

Het team achter de hilarische medische sim, Two-Point Hospital, is terug en deze keer staan de hogescholen centraal. Verwacht meer gekke capriolen als je je eigen school kunt bouwen.

De Anacrusis is een coöp-FPS voor vier spelers aan boord van een ruimteschip dat samenwerkt met buitenaardse wezens. We houden vooral van de sterk gestileerde jaren 60/70 look.

De derde in de horrorserie wordt op 22 oktober in alle formaten (bar Switch) gelanceerd. Het ziet er geweldig uit.

Monster Hunter Stories 2 ziet er meer cartoonachtig uit dan eerdere uitstapjes. Moet echter nog steeds een enorme hit worden.

Tijdens Summer Game Fest werd een nieuwe trailer getoond voor de coöp-zombieshooter voor vier spelers. Je kunt het hierboven bekijken. We kunnen niet wachten om de spirituele opvolger van Left 4 Dead in handen te krijgen.

Evil Dead: The Game krijgt zijn eerste gameplay-trailer. Net als bij Back 4 Blood is het een coöp-actiegame voor vier spelers, maar deze keer in third-person.

Naast het bovenstaande hebben de volgende uitgevers zich aangemeld om deel te nemen aan het Summer Game Fest. Sommigen nemen ook deel aan E3 2021. Kortom, juni wordt een geweldige maand voor gamers.

2K

Activiteit

Amazon-spellen

Annapurna Interactief

Bandai Namco Entertainment

Battlestate-spellen

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digitaal

Dotemu

Elektronische kunst

Epische spellen

Finji

Grens

Gearbox Publishing

Hi-Rez Studios

Innerlijke luiaard

Koch Media

mediatonische

MiHoYo

Speel station

Psyonix

Rauwe woede

Riot Games

Sabre Interactief

Sega

Stoom

Square Enix

Tribeca-festival

Tencent-spellen

Warner Bros.-spellen

Ubisoft

Tovenaars van de kust

Xbox

Geschreven door Rik Henderson.