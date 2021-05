Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Bros Interactive Entertainment zal worden opgebroken als onderdeel van de verkoop van WarnerMedia door eigenaar AT & T aan Discovery.

De telecommunicatiegigant schetste in een officiële post dat het moederbedrijf van de gamingstudio zal fuseren met Discovery om een nieuw op zichzelf staand bedrijf te vormen dat ernaar streeft "een van de grootste wereldwijde streaming-spelers" te worden.

De uitwisseling zal naar verwachting in 2022 worden voltooid, en hoewel WB Games niet direct in de aankondiging werd genoemd, vertelde een woordvoerder aan Axios dat de deal de 11 studios van de divisie zal opbreken.

In hoeverre deze zijn opgesplitst, is momenteel niet bekend, maar er zijn tal van projecten en titels van grote namen bij betrokken.

WB Games is goed voor zes van de 11 - met studios in Los Angeles, San Francisco, San Diego, New York, Boston en Montreal - hoewel Rocksteady (makers van Batman Arkham en Suicide Squad), Monolith (achter beide Middle-earth-titels), NetherRealm (Mortal Kombat), Avalanche Software (Hogwarts Legacy) en TT Games (Lego-titels) zijn ook inbegrepen.

"Een deel van de gaming-tak zal bij AT&T blijven en een deel bij het nieuwe bedrijf", zeiden ze.

En op dit moment is dat alles wat we echt hoeven te doen. We weten echter dat dit soort deals snel kunnen vorderen en veranderen.

Het was tenslotte pas afgelopen juni dat AT&T Warner Bros Interactive Entertainment te koop aanbood, om het een paar maanden later van de markt te halen en suggereerde dat het "te waardevol was om te ontladen tijdens zijn poging om schulden af te betalen en te stroomlijnen".

Wat er de komende maanden ook met de studios gebeurt, ik hoop dat de lopende projecten en titels niet te veel onrust zullen ondervinden.

Geschreven door Conor Allison.