Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PUBG (PlayerUnknowns Battlegrounds) Mobile werd in september vorig jaar in India verboden , samen met tal van andere apps en games met vermeende banden met Chinese bedrijven. Nu is het terug, met de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar van de mobiele versie, Krafton, die zijn samenwerking met Tencent heeft verbroken en verdere stappen heeft gezet om te voldoen aan de Indiase wet.

De game is omgedoopt tot Battlegrounds Mobile India - maar is in feite PUBG in alles behalve de naam.

"Krafton is verheugd om Battlegrounds Mobile India te introduceren", aldus de CEO van de studio, CH Kim. "Exclusief ontworpen voor onze Indiase fans en gamers, zal het een eersteklas game-ervaring bieden.

"Dit is nog maar het begin van een reeks nieuwe content, samenwerkingen en esports-toernooien die op je af komen, en we zullen ernaar streven om ervoor te zorgen dat onze fans en community in India ten volle kunnen genieten van de Battlegrounds-ervaringen."

Beste PS5-games 2021: geweldige PlayStation 5-titels om op te halen Door Max Freeman-Mills · 7 juli 2021

Het is momenteel alleen beschikbaar op Android, via Google Play .

Net als bij PUBG Mobile biedt Battlegrounds Mobile India exclusieve in-game-evenementen en zal uiteindelijk een "esports-ecosysteem met toernooien en competities" bevatten. Het is op dezelfde manier gratis te spelen, met in-game items die worden aangeboden, zoals outfits en andere functies.

Je kunt het laatste nieuws over de vernieuwde, opnieuw gelanceerde game volgen op een speciale website op battlegroundsmobileindia.com .