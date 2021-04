Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Capcom zal komend weekend de laatste demo voor Resident Evil Village uitbrengen op PlayStation, Xbox en pc.

Het geeft je toegang tot 60 minuten gameplay in twee van de aankomende game-locaties: het dorp zelf en Castle Dimitrescu - het huis van de Tall Lady uit de eerste demo.

De twee elementen waren de afgelopen weken beschikbaar bij vroege toegang tot PlayStation, maar zijn nu gecombineerd en zullen voor een korte periode beschikbaar zijn voor een breder publiek.

Hier zijn details over wanneer dat begint, hoe u toegang krijgt en hoe lang u de uitgebreide niveaus moet spelen.

U kunt de demo nu op sommige systemen vooraf downloaden. Kijk in de digitale winkel om erachter te komen - dwz. PlayStation Store, Xbox Store, Steam en Stadia.

Het maakt niet uit of je het eerst downloadt of niet, de demo kan pas op 2 mei om 01.00 uur BST worden afgespeeld. Na kritiek heeft Capcom echter verlengd hoelang het speelbaar zal zijn. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het slechts 24 uur live zou zijn, maar dat is nu verlengd tot 10 mei.

We hebben uw feedback gehoord en verlengen de beschikbaarheidsperiode voor de laatste 60 minuten durende multi-platform #REVillage- demo.



De oorspronkelijke periode van 24 uur die begint op 1 mei om 17.00 uur PDT (1 mei BST 2 mei) is met een week verlengd en eindigt nu op dezelfde tijden op 9 mei PDT (10 mei BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu - Resident Evil (@RE_Games) 26 april 2021

Dit zijn de datums en tijden voor uw regio:

Amerikaanse oostkust: 17.00 uur PDT 1 mei - 17.00 uur PDT 9 mei

Amerikaanse westkust: 20:00 EDT 1 mei - 20:00 PDT 9 mei

VK: 01.00 uur BST 2 mei - 01.00 uur BST 10 mei

Centraal-Europa: 02.00 uur CEST 2 mei - 02.00 uur CEST 10 mei

Japan: 2 mei 9.00 uur JST - 10 mei 09.00 uur JST

Let op, je krijgt in totaal slechts 60 minuten speeltijd. Dus het maakt niet uit op welke dagen je speelt of waar je verkent in het spel, als een uur voorbij is, ben je uitgesloten van de demo.

Als je de hele demo in 60 minuten hebt voltooid, kun je opnieuw opstarten en de resterende tijd spelen.

Er is een geremixte versie van de Resident Evil Village-trailer uitgebracht om je een idee te geven van wat je kunt verwachten in de demo en de uiteindelijke release zelf.

Zoals hierboven vermeld, kunt u het dorp en kasteel Dimitrescu verkennen. Je kunt je 60 minuten durende speeltijd volledig in de een of de ander besteden, of het met elkaar delen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 27 April 2021

Verwacht schokken.

Resident Evil Village is vanaf 7 mei 2021 beschikbaar voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, pc en Google Stadia. Een volledige recensie van de game kun je de komende dagen lezen op Pocket-lint.

squirrel_widget_3956732

Geschreven door Rik Henderson.