Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Witcher: Monster Slayer op mobiel is het antwoord van CD Projekt Red op Pokemon Go .

De augmented reality-game, die afgelopen zomer werd aangekondigd, is gebaseerd op de wereld van The Witcher, maar speelt zich af vóór de gebeurtenissen in de populaire RPG-serie.

Het wordt ontwikkeld door de speciale studio voor mobiele games Spokko en geeft je de controle over een Witcher die monsters in je echte omgeving moet volgen en bestrijden - zoals bepaald door de in-game map.

Volgens de originele persdetails zullen het tijdstip en de weersomstandigheden in de echte wereld belangrijk zijn, terwijl drankjes en dergelijke zullen helpen bij je gevechten (zoals in The Witcher-spellen).

Hoewel het uiteindelijk beschikbaar zal zijn voor iOS en Android, kunnen eigenaren van de laatste apparaten de game vanaf eind april daadwerkelijk testen, dankzij een zachte lanceringsperiode. Hier leest u hoe u zich kunt aanmelden om deel te nemen:

Volg de onderstaande stappen om deel te nemen aan de soft launch met vroege toegang voor The Witcher: Monster Slayer:

Ga naar de speciale preregistratiepagina op thewitcher.com/pl/pl/monster-slayer#preregister .

U moet uw e-mailadres invoeren dat is gekoppeld aan uw Google Play-account in het daarvoor bestemde vak.

Kies dan het merk van je Android-telefoon.

Typ het modelnummer / de naam van de telefoon in het andere vak.

Vink aan dat u akkoord gaat met de toegangsvoorwaarden voor de bèta (u hoeft het andere vakje niet aan te vinken, tenzij u e-mails van Spokko wilt ontvangen).

Klik op "registreren".

Degenen die hebben geaccepteerd om een "Witcher" te zijn voor de bètaversie van vroege toegang, zullen binnenkort worden geloot en op de hoogte worden gebracht.

Geschreven door Rik Henderson.