(Pocket-lint) - The Witcher: Monster Slayer op mobiel is het antwoord van CD Projekt Red op Pokemon Go .

De augmented reality-game, die voor het eerst werd aangekondigd in de zomer van 2020, speelt zich af in de wereld van The Witcher en zal binnenkort beschikbaar zijn om te spelen op iOS en Android.

Hier is alles wat u erover moet weten.

The Witcher: Monster Slayer is gemaakt door de toegewijde ontwikkelaar van mobiele games, Spokko, een van de studios van de CD Projekt-familie.

Het speelt zich af lang voor de gebeurtenissen in de bekroonde RPG-console en pc-serie en plaatst je in de schoenen van een heks in een tijd dat de functie redelijk ongehoord en zeldzaam was.

Monsters komen overal in het land voor en in Pokemon Go-stijl moet je de echte wereld afreizen om ze te vinden. Deze keer is het echter jouw taak om ze te elimineren.

De tijd van de dag en de weersomstandigheden in de echte wereld zullen belangrijk zijn, terwijl drankjes en dergelijke je zullen helpen in je gevechten (zoals in The Witcher-spellen).

Hoewel sommige Android-telefoonbezitters de game eerder in bètavorm hebben kunnen testen, wordt The Witcher: Monster Slayer vanaf woensdag 21 juli 2021 volledig uitgebracht voor iOS en Android.

Pre-registratie is nu geopend voor Android - wat u hier op Google Play kunt doen .

Apple iPhone-bezitters zullen moeten wachten tot de lanceringsdatum om de game uit de App Store te downloaden.

Zoals je kunt zien op sommige schermen die tot nu toe zijn uitgebracht, gebruikt The Witcher: Monster Slayer GPS-technologie om je locatie te volgen. En net als andere AR-games van dit type, toont een kaart de locatie van monsters, handelaren en andere items of evenementen bij jou in de buurt.

De game bevat verhaalgestuurde missies terwijl je aan je avontuur begint, plus trofeeën die je van elk monster kunt verzamelen terwijl je het verslaat.

Je kunt je wapens en bepantsering tijdens het spel verbeteren, zodat je moeilijkere monsters kunt verslaan. Terwijl je heksenvaardigheden kunnen worden verbeterd naarmate je vordert. Drankjes kunnen ook een groot verschil maken voor uw slagingspercentage.

Geschreven door Rik Henderson.