(Pocket-lint) - Roblox is een spel met een gebruikersbasis die zo enorm is dat het soms moeilijk te noemen is, maar de vrije vorm en door de gebruiker gemaakte levels maken het een beetje een allegaartje als het gaat om jongere spelers.

De enorme spelerspool bestaat voor meer dan de helft uit spelers onder de 13 jaar, dus het behouden van een PG-rating is een belangrijke prioriteit, maar dat doel wordt moeilijk af te dwingen als spelers te allen tijde vrij met elkaar kunnen chatten. verzinnen hun eigen werelden.

Omdat de game oudere gebruikers heeft, en aangezien die oudere gebruikers Roblox gedeeltelijk gebruiken als een platform waarop ze kunnen chatten over scenarios voor volwassenen en kunnen deelnemen aan rollenspellen met een thema, zou je denken dat er al bescherming is om dat soort te blokkeren. van inhoud weg van jongere spelers.

Nou, niet zo - maar volgens een nieuw stuk uit de Wall Street Journal, waarin wordt gemeld dat Remy Malan, vice-president van vertrouwen en veiligheid bij Roblox, heeft bevestigd dat er een beoordelingssysteem in de maak is. Hierdoor wordt de inhoud beoordeeld op basis van zijn leeftijd, zodat spelers hierover informatie hebben voordat ze aan een game deelnemen, en mogelijk stoppen als hun geboortedatum niet overeenkomt met de criteria.

Evenzo zal de game het blijkbaar ook gemakkelijker maken om de reeds bestaande ouderlijk toezicht te vinden en te gebruiken, die spelers beperken tot een samengestelde lijst van gezinsvriendelijke games, in plaats van de eindeloze pool van niet-goedgekeurde creaties.

Voorlopig zijn de concrete details echter een beetje mager - er is geen tijdlijn verbonden aan deze belofte van Roblox, dus we weten niet hoelang het zal duren voordat de maatregelen daadwerkelijk werkelijkheid worden. Maar als ze aankomen, zijn ze een stap in de goede richting.

Geschreven door Max Freeman-Mills.