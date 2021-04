Pokémon Go-maker Niantic werkt aan een game met alleen 5G

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De erfenis van Pokémon Go in de mobiele gamewereld is moeilijk te overschatten, maar een ding dat het zeker heeft gedaan, is zijn maker, Niantic, de stratosfeer in katapulteren.

Nu is elk spel waaraan de ontwikkelaar werkt automatisch de moeite waard om op te letten - vandaar dat mensen zo geïntrigeerd zijn dat het schijnbaar werkt aan een Pikmin-spel met Nintendo.

De ontwikkelaar is echter ook verantwoordelijk voor de veranderende technologische realiteit van de mobiele markt, en de grootste verandering sinds het jaren geleden voor het eerst Pokémon Go uitbracht, is misschien wel de komst van 5G-connectiviteit.

Niantic heeft bevestigd dat het er hard aan werkt om gebruik te maken van de enorme verbeteringen in snelheid en bandbreedte die 5G voor zijn games kan brengen, en heeft voorlopig een proof of concept-demo onthuld, getiteld Codename: Urban Legends.

De game ziet er aan de oppervlakte uit als de specialiteit van Niantic, met een AR-lens op je telefoon waarmee je kunt communiceren met monsters en bondgenoten. Het is echter sterk gericht op multiplayer, waardoor spelers kunnen communiceren met dezelfde AR-elementen, zelfs als ze zich verplaatsen, waarbij hun locaties consistent zijn op alle apparaten.

Niantic zegt ook dat 5G tien keer meer spelers in staat zal stellen om samen te werken dan voorheen, wat potentieel enorme competitieve en coöperatieve kansen biedt.

Voorlopig is dit natuurlijk gewoon een niet-speelbare demo die op een gegeven moment kan worden uitgebracht, en de relatief schaarse 5G-dekking over de hele wereld zal de plaats waar hij zelfs maar kan worden afgespeeld aanzienlijk beperken. Het is echter een intentieverklaring om op te letten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.