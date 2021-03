Hoe CD Projekt Red alles voor de toekomst verandert.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De gamestudio die verantwoordelijk is voor Cyberpunk 2077 heeft een aantal drastische wijzigingen aangekondigd in de manier waarop het werkt om een herhaling van het fiasco van de lancering van de game te voorkomen.

In een recente verklaring heeft CD Projekt Red verklaard dat het van plan is om belangrijke wijzigingen aan te brengen die het bedrijf in staat zullen stellen om vanaf 2022 "meerdere AAA-spellen en uitbreidingen parallel" te ontwikkelen.

We weten allemaal hoe de lancering van Cyberpunk 2077 is verlopen. Met een groot aantal bugs en problemen die door iedereen zijn gemeld. Het werd zo erg dat PlayStation de game uit de winkel haalde en Microsoft en Microsoft restitutie voor de game aanboden.

Sindsdien heeft CD Projekt Red hard gewerkt aan hotfixes en updates. Een recente patch bevat inderdaad honderden reparaties die bedoeld zijn om het spel te verbeteren. Hoewel zelfs die gemengde resultaten hebben gehad:

CD Projekt Red wil duidelijk geen herhaling van dit probleem in de toekomst, vooral niet wanneer zijn eerdere prestaties met games als The Witcher 3 zo succesvol waren. En dus brengt het veranderingen aan.

Een van die veranderingen is het aanpassen van de manier waarop de eigen REDengine-game-engine wordt ontwikkeld. Die technologie wordt "verbeterd en gecentraliseerd" met een meer proactieve benadering van ontwikkeling.

Het doel is hier om de studio in staat te stellen te werken aan "... twee wereldwijde merken tegelijkertijd en tegelijkertijd de topkwaliteit van onze producten te garanderen." Omdat er projectoverschrijdende experts bij betrokken zijn, wordt gehoopt dat CD Projekt Red in staat zal zijn om "... meerdere AAA-games en uitbreidingen parallel te ontwikkelen, te beginnen in 2022."

De studio wil ook de publieke aanloop naar games verkleinen. De originele trailer voor Cyberpunk 2077 verscheen in 2013, maar de game kwam pas in 2020 uit. Het werd enorm gehyped in de maanden en jaren voorafgaand aan de lancering, maar kon toch niet worden afgeleverd.

Dus de marketing gaat veranderen. Het bedrijf heeft gezegd dat het "... van plan is de manier te veranderen waarop het met de wereld communiceert en zijn games promoot. Toekomstige marketingcampagnes zullen veel korter zijn, met promotie-inhoud die dichter bij de daadwerkelijke release van het betreffende spel wordt uitgebracht, met de werking ervan op alle ondersteunde hardwareplatforms. "

Met andere woorden, we zouden alleen over games moeten horen wanneer ze dichter bij de lancering zijn.

Michał Nowakowski, de SVP of Business Development bij CD Projekt Red, wilde er ook op wijzen dat RPGs voor één speler de belangrijkste prioriteit van het bedrijf zullen blijven. Terwijl we ook zeggen dat we meer van The Witcher en Cyberpunk mogen verwachten met "... nieuwe gebieden, media en inhoudstypen."

Dit zijn natuurlijk allemaal toekomstplannen en we zullen moeten wachten tot 2022 en daarna om de vruchten van deze inspanningen te zien. Hopelijk ziet de toekomst er weer rooskleurig uit voor CD Projekt Red-games.

Geschreven door Adrian Willings.