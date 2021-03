Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft er de afgelopen zes maanden behoorlijk wat tijd van gehad, dus het is waarschijnlijk welkom als het objectief goed nieuws kan verspreiden.

Weg van de furore over de relatieve verdiensten en tekortkomingen van Cyberpunk 2077, een storm die waarschijnlijk zal blijven rollen omdat de game nog steeds niet is teruggekeerd naar de PSN-winkel, is er nog steeds een oude trouw - The Witcher 3 .

Vorig jaar, in de aanloop naar de release van Cyberpunk, zei CD Projekt dat het bezig was met een next-gen upgrade voor de eerbiedwaardige RPG, zodat eigenaren van de PS5 of Xbox Series X / S het opnieuw of voor de eerste keer konden spelen. met verbeterde prestaties.

Nu hebben we een kleine maar veelzeggende update gehad - een recente update over de bredere strategie van het bedrijf bevatte wat belangrijke informatie over de haven. Ten eerste wordt het extern ontwikkeld door Sabre Interactive, dezelfde studio die zo magisch werkte op de Switch-poort van de game.

Dat betekent hopelijk dat het team zeer bekend is met de technische kant van het spel en dat het veelbelovend is. Het vertaalt zich naar volledige poorten voor platforms van de volgende generatie, gratis beschikbaar voor bestaande eigenaren, maar als een eenvoudige update van de pc-versie, die op die manier dezelfde verbeteringen krijgt.

Het andere belangrijke nieuws was rond de releasedatum van de haven, die momenteel gepland staat voor de tweede helft van 2021, volgens Michał Nowakowski van CD Projekt.

Dat betekent dat je nog genoeg tijd hebt om andere delen van je achterstand door te werken, maar we zullen laat in het jaar wat tijd uittrekken voor een mogelijke nieuwe playthrough van een van de geweldige RPGs.

Geschreven door Max Freeman-Mills.