Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je al zo lang games speelt als wij, raak je gewend aan een paar fysieke constanten. Controllers worden misschien herhaald, maar ze hebben allemaal knoppen; bewegingsbedieningen voelden ooit bloedend aan, maar zijn er nu verre van; zelfs hand-tracking in VR wordt gemakkelijker toegankelijk.

Maar een spel besturen door te knipperen? Dat is een nieuwe, voor ons. Before Your Eyes is een nieuwe game van de indiestudio GoodbyeWorld Games, en de kern ervan is deze nieuwe monteur - een waarbij je je webcam gebruikt om door scènes te knipperen terwijl een personage over zijn leven nadenkt. Het zijn ontroerende dingen, maar ook technisch interessant, en we spraken met GoodbyeWorld Games om te praten over hoe het werkt.

Will Hellwarth, de maker en oprichter van de studio, koestert al jaren de blink-monteur - het was een idee dat hij in 2014 op de universiteit heeft gevormd, en de weg daarvandaan is een vaste geweest. De game heeft iteraties doorgemaakt, leek te worden geprezen op shows zoals het Independent Games Festival (IGF) en IndieCade onder een oudere titel, terwijl het ondertussen langzaam vorm kreeg in de volledige titel die dit jaar uitkomt.

Het verhaal zoals hij het vertelt is een klassieker in de tech- en gamingsector - "We zeiden in feite: Als het in IndieCade terechtkomt, zullen we eraan blijven werken. Oké, als het in IGF terechtkomt, zullen we echt Neem het serieus." Met elke mijlpaal die werd bereikt, werd het spel realistischer en groeide het team dat eraan werkte langzaam.

Webcams zijn nu een groot deel van het dagelijks leven voor de meesten van ons, maar in 2014 stond gezichtsherkenning nog dichter bij de kinderschoenen, en het algoritme dat GoodbyeWorld Games gebruikt om knipperende ogen te detecteren, is deze hele tijd nauwelijks een vast actief geweest. Hoofdingenieur Richard Beare kwam bij de studio en ontdekte dat het onder bepaalde omstandigheden perfect werkte en onder andere op beperktere manieren. Ervoor zorgen dat knipperende ogen (of gesloten ogen) consequent worden gedetecteerd, is belangrijk geweest.

Hoewel laptops met webcams gebruikelijk zijn, legt hij uit, "Ik heb me echt verdiept in het vinden van een manier om dit te laten werken voor alle verschillende soorten lichtscenarios, alle verschillende soorten gezichten, vormen van ogen, gevallen waarin je draagt. brillen, mensen met hoeden, verschillende cameras - je hebt echt lage resolutie cameras, je hebt hoge resolutie cameras, je moet rekening houden met ruis en trillingen. " Aan al deze elementen moest worden gewerkt, maar het eindresultaat is de consistentie waar ze altijd op hoopten.

Een andere grote technische factor voor het team was ervoor te zorgen dat de game op lagere machines zou draaien - als een webcam de ervaring laat zingen, wil je er tenslotte voor zorgen dat zoveel mogelijk laptops ermee kunnen werken. Zoals uitgelegd door Oliver Lewin Game Director en Composer op Before Your Eyes, "laptops zijn zo belangrijk voor ons, alleen al in termen van het spelersbestand met ingebouwde webcams." Dit droeg bij aan de kunststijl en richting van de game, maar Lewin zegt ook: "Evenwel, net zoals we die stijl mooi vinden, visueel, een soort low-poly, minimalistische look." In dit geval werkte het goed op twee punten.

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 15 februari 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

Die minimalistische stijl betekent dat, hoewel de game voorlopig alleen op pc wordt uitgebracht, hij mooi gepositioneerd is voor verschillende platforms langs de lijn. Niet in de laatste plaats worden moderne smartphones steeds vaker verpakt in geavanceerde selfiecameras en scanners die goed bij het spel zouden kunnen passen, en vaak ook de grafische kracht hebben om het waarschijnlijk uit te voeren. Lewin bevestigt dat er in dit stadium geen concrete plannen zijn wat poorten betreft - de lancering van de game zal de sleutel zijn om te bepalen of dat soort evolutie levensvatbaar is, maar is het ermee eens dat telefoons en tablets een natuurlijke match zouden zijn.

Evenzo, met VR-platforms die oog- en mondvolgsysteem de afgelopen maanden en jaren omarmen, is er ook een interne versie van Before Your Eyes die ongelooflijk meeslepend werkt met het Vive Pro Eye- systeem als een proof of concept, waardoor je in VR kunt spelen en je knippert nog natuurlijker. Of dat ooit commercieel het levenslicht ziet, is echter een andere vraag.

Maar voorlopig zal de release van Before Your Eyes op 8 april, na jaren van ontwikkeling en iteratie, zijn eigen mijlpaal vertegenwoordigen, en het is een unieke ervaring die het proberen waard is als je naar iets nieuws hunkert.

Geschreven door Max Freeman-Mills.