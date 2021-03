Half-Life is niet dood, zegt Valve-ontwikkelaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Half Life was jarenlang aan het uitgroeien tot een grapfranchise - een franchise die nooit zou worden opgewekt, hoe hard de loyale fanbase ook klaagde.

Half Life: Alyx sloeg dat verhaal vorig jaar helemaal in de grond, kreeg veel bijval en blaasde de serie nieuw leven in met een volledig gerealiseerd VR-avontuur.

Het einde opent ook een schat aan nieuwe mogelijkheden, en een nieuw interview met de projectleider van de game bevestigt dat Valve nog lang niet klaar is met Half Life.

Robin Walker, in gesprek met TheGamer , bevestigde dat Valve zich er volledig van bewust is dat fans zich misschien een beetje in de steek gelaten voelden tussen Half Life 2: Episode Two en de uiteindelijk uitgebrachte Alyx, en dat zon lange kloof hopelijk niet meer zal gebeuren.

Hij geeft ook de interessante erkenning dat het team van Valve zich op dezelfde manier zorgen maakte dat Half Life gewoon een franchise was die niet meer zou worden aangeraakt.

Hoewel het interview bij lange na niet bevestigt dat er een ander spel in ontwikkeling is, is het toch hoopvol om te lezen. Ondanks al de vele, vele sterke punten van Alyx, betekent het feit dat het is vergrendeld op VR op een solide gaming-pc dat het nog steeds niet door zoveel mensen is gespeeld als zou willen - zelfs met een enorm indrukwekkende twee miljoen verkochte exemplaren.

Of de nog steeds mythische Half Life 3 ooit tot stand komt, is een open vraag, maar Valves bereidheid om nu over de franchise te praten, kan alleen maar veel goeds voorspellen voor zijn aanhoudende goede gezondheid.

Geschreven door Max Freeman-Mills.