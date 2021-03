PUBG Mobile bevestigt de lanceringsdatum van de Karakin-kaart en sluit aan bij Godzilla vs Kong

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PUBG Mobile, vers van het vieren van zijn derde verjaardag - en meer dan 1 miljard downloads - heeft nieuwe inhoud om naar uit te kijken.

Er zal een band zijn met Godzilla vs Kong, de nieuwe Adam Wingard-film die nu in de bioscopen te zien is (waar ze open zijn) en die op 31 maart in de VS wordt verwacht met een gelijktijdige release op HBO Max gedurende 31 dagen.

Precies hoe we zilla en Kong in PUBG zullen zien, weten we niet zeker, maar we verwachten in-game-items om de film te vieren. Bovendien wordt er gezegd dat er een exclusieve spelmodus zal zijn - zullen dat 100 spelers zijn tegen King Kong?

In de richting van regelmatige updates, komt er ook een nieuwe kaart naar PUBG Mobile - Karakin. De nieuwe kaart komt woensdag 7 april aan.

Karakin is een bestaande kaart die al in Battlegrounds voorkomt, het is een eiland van 2 x 2 km, naar verluidt voor de kust van Noord-Afrika.

Het is een kleinere en snellere kaart, die waarschijnlijk minder spelers biedt. In Battlegrounds heeft deze map ook een Black Zone, waar de lay-out elke wedstrijd verandert, dus je hebt geen idee waar de beste dropzone is.

Natuurlijk weten we niet precies wat we zullen zien in PUBG Mobile , maar dit droge zanderige eiland is iets om naar uit te kijken, ook al is het geen permanent onderdeel van het spel.

Er doen momenteel een paar andere geruchten de ronde. Miramar krijgt naar verwachting een update en er is sprake van een noodparachute - voor die momenten waarop je van een klif rent?

Zoals altijd weet je niet wat wanneer in de game zal vallen, behalve Karakin, wat wordt bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.