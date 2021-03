Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnites seizoen 5 is momenteel aan de gang, maar wat kun je verwachten van Fortnite Chapter 2 seizoen 6? Welnu, een paar recente lekken kunnen enkele eerste blikken zijn op het komende seizoen dat nog maar enkele dagen verwijderd is.

Volgens leaker HYPEX heeft Xbox naar verluidt een officiële afbeelding gepost voor Hoofdstuk 2 Seizoen 6. De afbeelding onthult niet veel; je kunt de Battle Bus en het Fortnite-logo zien. Maar er zijn gele en oranje kleuren op de achtergrond, misschien een hint naar het thema van het nieuwe seizoen.

Nieuwe teaser van seizoen 6, verscheen op XBOX! pic.twitter.com/pIWoWGMgw9 - HYPEX (@HYPEX) 10 maart 2021

In een blogpost beloofde Epic dat spelers de eerste solo Fortnite-narratieve gameplay zullen ervaren, evenals het meest filmische evenement tot nu toe, dat het volgende seizoen zou kunnen beginnen. "Wanneer je voor het eerst het nieuwe seizoen ingaat, speel je door de afsluiting van de missie van Agent Jones in de Zero Crisis Finale. De nasleep van dit evenement zal zeker de werkelijkheid zoals wij die kennen vormgeven", legt Epic uit.

"Maak je geen zorgen, de Zero Crisis Finale is een solo-ervaring en je kunt er doorheen spelen wanneer je voor het eerst inlogt tijdens het seizoen", voegde hij eraan toe.

Wat betreft wat je nog meer van Fortnite kunt verwachten, heeft leaker ShiinaBR onlangs een vroege blik geplaatst op de nog aan te kondigen Fortnite Skins naar verluidt van Kevuru Games, een animatiestudio die eerder voor Epic heeft gewerkt. Maar volgens Forbes is het lek misschien niet legitiem.

Hier is een vroege blik op aankomende Fortnite Skins!



Sommigen van hen zouden kunnen worden geschrapt, maar het team dat dit heeft gemaakt, heeft al aan VEEL andere skins gewerkt!



Ik heb dit gisteren al gepost, maar besloot het te verwijderen. Nu veel mensen het toch hebben gepost, zie ik geen reden om het niet te plaatsen. pic.twitter.com/YmvHxGMiDH - ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) 11 maart 2021

Seizoen 6 start op 16 maart 2021.

