Naughty Dog werkt mogelijk aan een spel voor meerdere spelers

(Pocket-lint) - Een recente vacature van Naughty Dog wijst erop dat de studio werkt aan een aanstaande multiplayer-game.

De lijst laat zien dat het bedrijf op zoek is naar een economische ontwerper voor een multiplayer-game die kan helpen een "robuuste levensduur" voor de games te creëren en spelers te belonen om ze geïnteresseerd te houden in het spelen.

Hoewel de lijst niet aangeeft voor welke game de rol eigenlijk is, wordt aangenomen dat het waarschijnlijk een multiplayer-element is voor The Last of Us 2 in de vorm van een op zichzelf staand spel dat bekend staat als Factions.

Dit komt overeen met het eigen standpunt van de studio over multiplayer dat publiekelijk werd aangekondigd in 2019:

Een update over multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC - Ondeugende hond (@Naughty_Dog) 27 september 2019

Op dat moment maakte Naughty Dog duidelijk dat het bezig was met een "enorme singleplayer-campagne" voor The Last of Us Part II en dat het het "meest ambitieuze project" was dat het ooit had ondernomen. Als gevolg hiervan zou er geen multiplayer-modus zijn voor het vervolg zoals in de Factions-modus uit The Last of Us Part I.

De studio was voorzichtig om fans gerust te stellen dat het nog steeds online ambities had en daar meer over zou delen wanneer de tijd rijp was. Die tijd nadert nu misschien wel. Er is natuurlijk een kans dat dit voor een heel ander spel is, aangezien de lijst geen details vermeldt.

De vacature maakt duidelijk dat de economieontwerper een goed begrip van de spelerspsychologie nodig heeft en bereid moet zijn om manieren te creëren waarop spelers zich kunnen uiten.Ze zullen er ook voor zorgen dat spelers worden beloond om terug te blijven komen voor meer. Het klinkt dus zeker alsof Naugty Dog iets ambitieus van plan is. We zullen moeten afwachten.

Geschreven door Adrian Willings.