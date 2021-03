PUBG Mobile 1.3 organiseert een virtueel muziekfestival om 3 jaar PUBG te vieren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PUBG Mobile viert zijn derde verjaardag op 21 maart en wat is een betere manier om die verjaardag te vieren dan met een muziekfestival?

In de 1.3-update die nu live is gegaan, is het festival toegevoegd aan de Erangel-kaart, met djs die vanaf 15 maart spelen, zodat je kunt langskomen en meedoen met het plezier.

Er is ook een speciale spelmodus met muziekthema die je kunt spelen. Dit zal je uitnodigen om een armband te kiezen uit drie aangeboden armbandjes, die je elk verschillende vaardigheden geven - Guardian, Recon Knight, Survivor - om je een aantal voordelen in het spel te geven.

U kunt bijvoorbeeld verborgen vijanden detecteren of een UI-pop-up krijgen om u te laten weten wanneer er iemand in de buurt is. De Survivor-armband geeft je ook kort toegang tot een ghilliekostuum om je te helpen verborgen te blijven, bijvoorbeeld.

Er zijn ook enkele toevoegingen aan het spel, waaronder een motorzweefvliegtuig op Erangel en Miramar waarmee je over de kaart kunt vliegen. Het is een voertuig voor twee personen, waarbij de achterpassagier kan schieten.

Er is ook de introductie van het Mosin-Nagant-sluipschuttersgeweer dat in sommige gevallen de Kar98K op Erangel en Vikendi zal vervangen. Het is vergelijkbaar met de Kar, maar heeft minder schade als gevolg van het bereik.

We verwachten heel veel plezier uit deze toevoegingen. De update is nu beschikbaar, maar je moet nog een week wachten voordat de pret echt begint.

PUBG Mobile heeft ook een korte Grow Together-film uitgebracht om de game van de afgelopen drie jaar te vieren.

Geschreven door Chris Hall.