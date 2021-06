PUBG: New State - alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Krafton en PUBG Studios hebben een nieuwe game aangekondigd, PUBG: New State, een gloednieuwe mobiele game van de makers van PUBG: Mobile .

Ja, het gaat rechtstreeks naar mobiel, zonder vermelding van een pc-versie zoals de originele PUBG.

De nieuwe game is aangekondigd, maar er is niet veel over gezegd, dus laten we ons verdiepen in alles wat we erover weten.

Krafton heeft bevestigd dat New State in juni 2021 alfatests zal ondergaan. Dit zal alleen voor degenen in de VS zijn en op 11-13 juni.

De alpha-test zal plaatsvinden op Troi, de nieuwe kaart, om feedback te krijgen over de ontwikkeling van de game en enkele functies die naar de nieuwe mobiele game komen. Geïnteresseerden kunnen hier de New State alpha - test aanvragen .

New State speelt zich af in het jaar 2051 en biedt de kans om een sprong in de toekomst te maken vanuit de originele PUBG Mobile-game.

De game blijft een Battle Royale-titel en van alles wat tot nu toe is gezegd, lijkt het erop dat je er meteen in kunt duiken, met behulp van de ervaring van PUBG Mobile.

Het belangrijkste doel hier lijkt te zijn om de game verder te ontwikkelen dan je zou kunnen gaan met een nieuwe kaart of gamemodus in PUBG Mobile - dus het lijkt erop dat er fundamentele verschillen zullen zijn tussen de games.

De futuristische instellingen geven het spel de mogelijkheid om te veranderen in een post-apocalyptische omgeving, met de trailer met gevechten in een leeg winkelcentrum, voertuigen bezaaid met neonlichten en extra wapens. Er is bevestigd dat de kaart Troi heet.

Er zullen drones en ballistische schilden zijn — die we beide hebben gezien in Call of Duty: Mobile — en we krijgen het gevoel dat veel van wat wordt geïntroduceerd, is om te wedijveren met elementen die we ook in COD:M hebben gezien. De trailer pronkt ook met een schedelmasker — heel erg zoals het Ghost-personage van Call of Duty.

Er is ook benadrukt dat er interactieve objecten zullen zijn, hoewel het tot nu toe niet precies duidelijk is wat dit zullen zijn, hoewel Krafton zegt dat je deze in het spel kunt opnemen.

Er wordt veel gezegd over next-gen graphics. Krafton heeft benadrukt dat het de limiet van mobiel gamen gaat verleggen, met behulp van Global Illumination-rendering, voor meer realisme en intensiteit.

De screenshots en video-teasingen zien er zeker goed uit, maar op dit moment is niet bekend welke verversingssnelheden en resoluties het zal ondersteunen. PUBG:M is altijd een beetje vaag geweest over deze dingen en gebruikt zijn eigen naamgevingssysteem voor grafische instellingen.

We vermoeden dat er enkele aankondigingen zullen zijn met partnerapparaten om deze afbeeldingen te exploiteren. Krafton heeft gezegd dat het ernaar streeft de "meest realistische Battle Royale-ervaring op mobiel" te zijn.

Er zijn tot nu toe verschillende nieuwe functies uitgelicht:

De mogelijkheid om roll te bestrijden is benadrukt, wat de vraag doet rijzen naar het tempo van het spel. PUBG Mobile is een beetje langzamer te voet dan de hectische actie die we hebben gezien in Call of Duty: Mobile multiplayer, maar dit is waar we hebben gemerkt dat gevechtsrollen echt effectief zijn. Het kan zijn dat New State een snellere game wordt, hoewel tot nu toe is gezegd dat het dezelfde vuurgevechten gebruikt, dus we verwachten geen enorme verandering in gameplay-stijl.

Hoewel je met PUBG Mobile verschillende elementen aan wapens kunt toevoegen, gaat het niet zo ver als de Gunsmith-modus van Call of Duty: Mobile . Met Gunsmith kun je in hoge mate aanpassen, wat geweldig is voor multiplayer omdat je weet dat je dat wapen gaat gebruiken. Dat is niet zozeer van toepassing op Battle Royale, wat zou kunnen wijzen op een verandering van focus iets weg van het verzamelen van wapens.

Het kan zijn dat wanneer je een wapen vindt, je de aangepaste versie krijgt, een beetje zoals het huidige systeem met wapenskins in PUBG.

Het toevoegen van granaatwerpers en selecties van vuurmodi zijn allemaal gemarkeerd, maar uit de trailer lijkt het erop dat een aantal van de wapens bekend zullen zijn bij PUBG:M-spelers.

De trailer belicht een aantal voertuigen. Sommige zijn herkenbaar aan PUBG:M, maar met een iets meer futuristische verlichting erop. Het lijkt erop dat 2051 zal worden gevuld met blauwe neon.

De lanceringstrailer lijkt ook op autonome bussen op de wegen te lijken, wat misschien andere opties voor gameplay biedt.

Interessant is dat, terwijl drones in de trailer voorkomen, verschillende afbeeldingen laten zien wat eruitziet als meer geavanceerde helikopters, met twee enorme ventilatoren in plaats van een rotor.

In plaats van te spelen op de bestaande PUBG-kaarten, is er een nieuwe kaart genaamd Troi. We weten zeker dat er hier een Troy-link is, maar laten we ons niet laten afleiden.

Troi wordt een kaart van 8x8 km, wat betekent dat hij even groot is als Erangel of Miramar, dus groot. Dat is een goed begin, want grote kaarten zorgen voor betere games.

Krafton heeft wat gameplay laten zien op de kaart, met de nadruk op verschillende locaties, waaronder de Exhibit Hall, The Mall, Laboratory en Trailer Park, het is de moeite waard om de game in actie te zien.

Het ziet er ook naar uit dat er een stadion op staat, de onvermijdelijke bruggen en nog veel meer.

De releasedatum van New State is niet bevestigd, maar pre-registratie staat open voor Android-gebruikers . De pre-registraties voor iOS worden geopend in het derde kwartaal van 2021. Pre-registraties op Android zijn de grens van 17 miljoen al gepasseerd.

Het is bevestigd als releasedatum voor 2021, maar er is tot nu toe geen specifieke datum. De plaag duwt absoluut het feit dat New State bijna gelanceerd wordt.

De lancering lijkt nog ver weg.. of toch niet?

Misschien is het om de hoek

Misschien wil je je nu vooraf registreren.. voor het geval dat



Pre-registreer nu: https://t.co/EBb0JzdZYc pic.twitter.com/cS8OPFJCCx — PUBG: NIEUWE STAAT (@PUBG_NEWSTATE) 16 juni 2021

We blijven zoeken naar details en brengen je al het nieuws over PUBG: New State als het breekt.

Geschreven door Chris Hall.