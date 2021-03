PUBG: New State - alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Krafton en PUBG Studios hebben een nieuw spel aangekondigd, PUBG: New State, een gloednieuw mobiel spel van de makers van PUBG: Mobile .

Ja, het gaat rechtstreeks naar mobiel, zonder vermelding van een pc-versie zoals de originele PUBG.

De nieuwe game is aangekondigd, maar er is niet veel gezegd, dus laten we eens kijken naar alles wat we erover weten.

New State speelt zich af in het jaar 2051 en geeft de kans om vanuit de originele PUBG Mobile-game de toekomst in te springen.

De game blijft een Battle Royale-titel en van alles wat tot nu toe is gezegd, lijkt het erop dat je er meteen in kunt duiken met behulp van de ervaring van PUBG Mobile.

Het belangrijkste doel hier lijkt te zijn om de game verder te ontwikkelen dan je zou kunnen doen met een nieuwe kaart of gamemodus in PUBG Mobile - dus het lijkt erop dat er fundamentele verschillen tussen de games zullen zijn.

De futuristische instellingen geven de game de mogelijkheid om te veranderen in een post-apocalyptische setting, met de trailer met veldslagen in een leeg winkelcentrum, voertuigen bezaaid met neonlichten en extra wapens.

Er zullen drones en ballistische schilden zijn - die we beide hebben gezien in Call of Duty: Mobile - en we krijgen het gevoel dat veel van wat wordt geïntroduceerd, is gericht op rivaliserende elementen die we ook in COD: M hebben gezien. De trailer pronkt ook met een schedelmasker - heel erg zoals Call of Dutys Ghost-personage.

Er wordt ook benadrukt dat er interactieve objecten zullen zijn, hoewel het tot nu toe niet precies duidelijk is wat deze zullen zijn, hoewel Krafton zegt dat je deze in het spel kunt opnemen.

Er wordt veel gezegd over graphics van de volgende generatie. Krafton wilde graag benadrukken dat het de grenzen van mobiel gamen gaat verleggen, met behulp van Global Illumination-rendering, voor meer realisme en intensiteit.

De screenshots zien er zeker goed uit, maar op dit moment is niet bekend welke verversingssnelheden en resoluties het ondersteunt. PUBG: M is altijd een beetje vaag geweest over deze dingen en gebruikte zijn eigen naamgevingssysteem voor grafische instellingen.

We vermoeden dat er enkele aankondigingen zullen zijn met partnerapparaten - en PUBG heeft in het verleden samengewerkt met OnePlus. Aangezien OnePlus naar verwachting de OnePlus 9 later in de maand zal lanceren, zullen we misschien op dat moment meer leren.

Tot nu toe zijn er verschillende nieuwe functies uitgelicht:

Het vermogen om roll te bestrijden is benadrukt, wat de vraag doet rijzen over het tempo van het spel. PUBG Mobile is een beetje langzamer te voet dan de hectische actie die we hebben gezien in Call of Duty: Mobile multiplayer, maar dit is waar we hebben gemerkt dat gevechtsrollen echt effectief zijn. Het kan zijn dat New State een snellere game gaat worden, hoewel tot nu toe is gezegd dat het hetzelfde vuurgevecht gebruikt, dus we verwachten geen enorme verandering in de gameplay-stijl.

Hoewel je met PUBG Mobile verschillende elementen aan wapens kunt toevoegen, gaat het niet zo ver als de Gunsmith-modus van Call of Duty: Mobile . Met Gunsmith kun je zwaar aanpassen, wat geweldig is voor multiplayer omdat je weet dat je dat wapen gaat gebruiken. Dat is niet zozeer van toepassing op Battle Royale, wat zou kunnen duiden op een verschuiving van de focus iets weg van het verzamelen van wapens.

Het kan zo zijn dat wanneer je een wapen vindt, je de aangepaste versie krijgt, een beetje zoals het huidige systeem met wapenskins in PUBG.

Het toevoegen van granaatwerpers en vuurmodus-selecties zijn allemaal gemarkeerd - maar vanuit de trailer lijkt het erop dat een aantal van de wapens bekend zal zijn bij PUBG: M-spelers.

De trailer belicht een aantal voertuigen. Sommige zijn herkenbaar van PUBG: M maar met iets meer futuristische verlichting erop. Het lijkt erop dat 2051 gevuld zal zijn met blauwe neon.

De launch-trailer lijkt ook wat lijkt op autonome bussen op de weg, wat misschien andere opties voor gameplay biedt.

Interessant is dat, terwijl drones in de trailer voorkomen, verschillende afbeeldingen laten zien wat lijkt op meer geavanceerde helikopters, met twee enorme ventilatoren in plaats van een rotor.

In plaats van te spelen op de bestaande PUBG-maps, is er een nieuwe map genaamd Troi. We weten zeker dat hier een Troy-link actief is, maar laten we niet afleiden.

Troi wordt een kaart van 8 x 8 km, wat betekent dat hij even groot is als Erangel of Miramar, dus groot. Dat is een goed begin, want grote kaarten zorgen voor betere games.

We weten niet veel over de kaart, maar het lijkt, net als Erangel, gematigd te zijn, veel rivieren, bomen en bebouwde gebieden, waarbij het winkelcentrum tot nu toe de meeste aandacht heeft gekregen.

Het ziet er ook naar uit dat er een stadion op staat, de onvermijdelijke bruggen en nog veel meer.

De releasedatum van de nieuwe staat is niet bevestigd, maar pre-registratie is open voor degenen op Android.

Het zal beschikbaar zijn op zowel Android als iOS.

We zullen doorgaan met het zoeken naar details en zullen u al het nieuws brengen op PUBG: New State wanneer het breekt.

Geschreven door Chris Hall.