Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wanneer FromSoftware een game aankondigt, kun je er zeker van zijn dat mensen op je leven letten. De lange reeks hits, beginnend met Demons Souls (onlangs geremasterd in uitstekende stijl), die door de Dark Souls-saga, Bloodborne en Sekiro, loopt, heeft het een enorme reputatie opgeleverd.

Als je die vaardigheid op het gebied van het maken van games neemt, en daar de plot van George RR Martin, de auteur achter Game of Thrones, aan toevoegt, heb je een serieus aanlokkelijk voorstel - en dat is precies waar we naar kijken met Elden Ring. Hieronder leest u alles wat u moet weten.

Elden Ring werd aangekondigd met een mooie en spetterende trailer, hierboven ingesloten, op E3 in 2019, en zoals je zult zien, is er sindsdien niet veel nieuws over. De trailer heeft echter absoluut veel te doen in termen van themas en ideeën.

Het eindigt zonder enige indicatie van een releasedatum, maar op dat vlak ziet het er sowieso niet geweldig uit. Er zijn naar verluidt enkele grote vertragingen opgetreden bij FromSoftware, meest recentelijk veroorzaakt door de verschuiving naar thuiswerken, dus iedereen die hoopt op een release voor 2021 blaft in de verkeerde richting. 2022 is een waarschijnlijkheid, maar we sluiten een lancering in 2023 niet eens uit - wees in principe bereid om te wachten!

Meer recentelijk deed een tweede trailer met zeer vroege en ongepolijste gameplay de ronde na het lekken - het is een interessant horloge maar ook duidelijk nog niet bedoeld voor openbare consumptie, dus we gaan het niet insluiten - maar je kunt het hier bekijken , als je echt enthousiast bent. Wees gewaarschuwd, dit kan een eventuele trailer voor u bederven!

FromSoftware heeft een bewogen geschiedenis als het gaat om het uitbrengen van games op verschillende platforms - sommige, zoals Demons Souls in beide incarnaties en Bloodborne, waren exclusief voor PlayStation.

Dat lijkt dit keer niet het geval te zijn - Xbox heeft ook de trailer voor de game gedeeld met een eigen branding, dus het ziet er mooi en platformonafhankelijk uit. Of het op consoles van de oude generatie verschijnt, is een andere vraag, en gezien de waarschijnlijke timing van de release, zouden we zeggen dat de kans groot is dat het vanwege technische beperkingen exclusief wordt voor de PS5 en Xbox Series X / S.

Een andere belangrijke vraag is of de game op pc wordt gestart en zo ja, of deze vertraging oploopt. Slechts enkele van de games van FromSoftware hebben de pc gehaald, en dat hebben ze vaak jaren na de release gedaan, maar Elden Ring is momenteel gepland om dat dag en datum te doen - we zullen zien of het daar te zijner tijd aan kan vasthouden.

Hier wordt het sappig - George RR Martin heeft samen met Hidetaka Miyazaki, het brein achter de Souls-serie, deze duistere fantasiewereld mede gecreëerd. Dat is een geweldig team, en brengt ook twee absolute specialisten samen in sombere verrassingen.

De trailer schildert een scène van een verbrijzelde wereld, en het klinkt alsof de Elden Ring, wat het ook is, het doel is van veel reizigers - zullen we ernaar zoeken om het te vinden? Om het misschien te herstellen? De tijd zal het leren, maar er valt nog veel meer uit te pakken, maar volgens Miyazaki weten we dat het is verbrijzeld.

Om te beginnen is er hier veel aan de hand met armen - armen die van lichamen afbreken als een hamer toeslaat, een arm die wordt vastgemaakt in gereedheid voor een gevecht, en meer. Na het belang van een prothetische arm voor de wereld en de plot van Sekiro, is er nu een soort thema dat wordt verkend, maar we hebben voorlopig niet veel meer te doen.

Elden Ring klinkt als een grote stap voor FromSoftware - meerdere bronnen, waaronder Phil Spencer van Xbox, hebben besproken dat dit de grootste en meest ambitieuze game van de studio tot nu toe is. Een deel daarvan lijkt verband te houden met een bredere gameplay-reikwijdte.

We verwachten natuurlijk nog steeds uitdagende gevechtsontmoetingen en de game is blijkbaar opnieuw een actie-RPG voor derden, maar er zullen veel meer opties zijn voor spelers. Om te beginnen weten we dat magie een groot deel van de wereld zal zijn - het is ook groot in de Souls-spellen, maar voelt soms meer als een toevoeging dan als een kernprincipe van de gameplay.

Evenzo bevatten de gelekte beelden gameplay te paard, waarmee een nieuwe manier wordt bevestigd om door een grotere open wereld te reizen en te vechten in een andere arena op de achterkant van je rijdier. Net als in de Souls-games, zullen er ook personage-aanpassingen zijn. Hopelijk kan het een blad nemen van de remake van Demons Souls, en ons mensen laten creëren die er niet uitzien als aardappeltjes.

Dat open-wereldformaat is natuurlijk ook groot nieuws en zal een grote verandering zijn voor FromSoftware. Miyazaki heeft echter bevestigd dat ze er niet alles aan doen om zoiets als The Witcher 3 te imiteren - er zullen geen steden vol NPCs zijn om mee te praten of om speurtochten te krijgen. In plaats daarvan zal de open wereld beschikbaar zijn om te verkennen, omdat we hopen dat het een vastgebonden set van FromSoftwares toch al uitgebreide niveaus zal zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.