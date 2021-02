Volgende Cyberpunk 2077-patch vertraagd vanwege hackaanval

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tweede grote hotfix voor Cyberpunk 2077 is uitgesteld tot eind maart. CD Projekt Red beweert dat dit te wijten is aan de recente, grote cyberaanval op zijn IT-infrastructuur.

Op Twitter noemt de ontwikkelaar de ransomwareaanval op zijn systemen en de diefstal van code als de reden waarom de beloofde patch 1.2 niet beschikbaar zal zijn in februari: "Hoewel we heel graag patch 1.2 voor Cyberpunk 2077 wilden leveren in de tijd die we eerder hebben beschreven, Door de recente cyberaanval op de IT-infrastructuur van de studio en de uitgebreide reikwijdte van de update zal dit helaas niet gebeuren ", zei hij.

"Ons doel voor patch 1.2 gaat verder dan al onze eerdere updates. We hebben gewerkt aan talloze algemene kwaliteitsverbeteringen en fixes, en we hebben nog werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat je dat ook krijgt."

De fix is nu beschikbaar in de "tweede helft van maart".

CD Projekt Red was begin deze maand het doelwit van een "onbekende acteur", die probeerde het bedrijf te chanteren om te betalen om de gestolen broncode voor Cyberpunk 2077 en een nog niet uitgebrachte, verbeterde versie van The Witcher 3 terug te krijgen.

De code werd naar verluidt verkocht op het dark web nadat de studio alle eisen had geweigerd.

Er werd gedacht dat er geen gebruikersgegevens waren gelekt als onderdeel van de aanval.

