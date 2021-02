Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayerUnknowns Battlegrounds (PUBG voor jou en mij) was een sensatie toen het voor het eerst stoom begon te verzamelen op pc, maar sinds het een vaste waarde werd in de royale battle-ruimte, is veel van zijn vooruitgang daadwerkelijk op mobiel verlopen.

De smartphoneversie heeft een enorme spelersbasis en heeft de laatste tijd aantoonbaar meer consistentie in updates gezien dan de volledige console- en pc-versies.

Nu krijgen mobiele gamers een geheel nieuwe game, PUBG New State, die de game in het jaar 2051 naar een futuristische setting katapulteert op een nieuwe kaart genaamd Troi.

Registreer u vandaag nog op Google Play om het laatste nieuws over PUBG: NEW STATE te ontvangen en wees een van de eersten die op de hoogte zijn van onze toekomstplannen.



Maak je geen zorgen iOS-gebruikers, we zien je, pre-registratie komt op een later tijdstip!



Meer info: https://t.co/4WULBslha2 pic.twitter.com/c4HictHCpF - PUBG: NIEUWE STAAT (@PUBG_NEWSTATE) 25 februari 2021

In een beweging die lijkt ontworpen om een deel van de technologie na te bootsen die beschikbaar is voor spelers in Call of Duty: Warzone, zal de nieuwe instelling nieuwe gadgets met zich meebrengen zoals drones en inzetbare dekking.

1/3 PUBG Studio/Krafton

New State brengt ook wendingen in de PUBG-formule, inclusief wapenuitrustingen die je wapens on-the-fly aanpassen, en er zullen ook tal van nieuwe voertuigen zijn om je in te verplaatsen.

Gamers op Android-telefoons kunnen zich vooraf registreren om de game nu te krijgen , terwijl iOS-gebruikers wat langer moeten wachten om deze te kunnen pre-orderen. New State komt later in 2021 uit, met alfatests gepland voordat dat gebeurt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.