Bungie bevestigt dat het nog steeds werkt aan een niet-Destiny-game

(Pocket-lint) - Bungies werk aan Destiny en Destiny 2 heeft het meteen terug in de grote tijd gekatapulteerd, en de splitsing van Activision een paar jaar geleden heeft het vrijgemaakt om een beetje meer autonoom te zijn in termen van kiezen waar het aan werkt.

Met een hit als de Destiny-franchise in handen, betekent dat nauwelijks dat het waarschijnlijk alles laat vallen en gewoon voor iets geheel nieuws gaat, maar er zijn de afgelopen jaren meerdere aanwijzingen geweest dat het iets nieuws aan het koken is.

Nu wil de ontwikkelaar uitbreiden door een volledig nieuwe studio in Amsterdam te openen om het meer een basis in Europa te geven, en om de grootte van zijn hoofdstudio in Washington te verdubbelen, allemaal met het oog op het kunnen werken op meer tegelijk.

De verklaring die dit alles uiteenzet is behoorlijk zakelijk, dus gaat niet precies in op nieuwe franchiseplannen, maar het bevestigt wel dat Bungie zal proberen te werken aan projecten "buiten het Destiny Universe" met behulp van de extra bron.

Het wil deze nieuwe IP tegen 2025 op de markt brengen, zo lijkt het, dus het zal waarschijnlijk vrij snel draaien als het werkt volgens een AAA-ontwikkelingstijdlijn.

Dat kan natuurlijk van alles zijn, en er is geen indicatie over genre of gameplay-type, maar Bungie heeft meer dan de reputatie verdiend die fans enthousiast zal maken over het vooruitzicht van letterlijk alles wat het besluit te maken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.