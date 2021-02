Komt Valheim naar PS5, Xbox Series X of Nintendo Switch?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Valheim is een doorslaand succes sinds het op pc werd uitgebracht, met miljoenen die naar Steam stroomden om het te kopen en uren in de game zinken.

Het doet het zo goed dat het blijft verschijnen in de lijst met topspellen van Steam en bijna 400.000 gamers het tegelijkertijd hebben laten spelen (wat vergelijkbaar is met Among Us- nummers). Gezien dat succes en de populariteit bij pc-spelers, vragen velen zich af of de indie-survivalgame op enig moment naar de console komt.

Iron Gate AB, de ontwikkelaar van de game, heeft deze vragen gedeeltelijk beantwoord in de FAQ-sectie op de website. Daar heeft Iron Gate verklaard dat het "... consoleversies in de toekomst niet zal uitsluiten."

De game is momenteel beschikbaar op zowel Windows- als Linux-machines en er wordt zelfs melding gemaakt van een Mac-versie als er "... enige grote vraag naar is". maar er zijn op dit moment geen vaste plannen voor de ontwikkeling van een console.

Er zijn ook andere overwegingen. Valheim heeft al ondersteuning voor controllers en gamepads. Het heeft ook een redelijk toegankelijke minimale systeemvereisten:

Besturingssysteem: Windows 7 of hoger

Processor: 2,6 GHz Dual Core of vergelijkbaar

Geheugen: 4 GB RAM

Grafische kaart: GeForce GTX 500-serie of vergelijkbaar

DirectX: versie 11

Opslag: 1 GB beschikbare ruimte

Wat betekent dat het niet alleen mogelijk is om het op een budget- of middenklasse gaming-pc te gebruiken , maar ook dat het theoretisch kan worden overgedragen naar zelfs oudere consoles zonder grote kopzorgen.

Dat gezegd hebbende, de game is op dit moment pas in vroege toegang en Iron Gate is een klein bedrijf met slechts vier fulltime werknemers en één parttime consultant. Het is dus een grote vraag om niet alleen door te gaan met het ontwikkelen van het spel, maar het ook naar de console te porten. De tijd zal het leren.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Rik Henderson.