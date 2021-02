Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dying Light was een verademing in de vervallen longen van het zombiegame-genre, bracht levendige parkour en complexe melee-gevechten naar de tafel in een strakke open wereld, en trok bijna onmiddellijk na de release een klein legioen toegewijde fans aan.

We weten dat er gelukkig een vervolg op komst is, hoewel er behoorlijk wat vertragingen en periodes van stilte zijn geweest, dus je hebt gelijk als je nieuwsgierig bent naar wanneer Dying Light 2 daadwerkelijk kan worden verwacht. Gelukkig hebben we hier alle belangrijke details voor je.

Dying Light 2 werd voor het eerst getoond op E3 2018 met de bovenstaande première-trailer, en de game zag er in dat stadium redelijk goed uit, wat achteraf enige valse hoop opleverde. Het jaar daarop, op E3 2019, ging een uitgebreide gameplay-demo van 24 minuten dieper in, waardoor het opnieuw leek alsof we het zelf binnenkort zouden spelen (die trailer is verderop in dit stuk ingebed).

Het is nu echter 2021 en het nieuws is de laatste tijd een stuk dunner geweest. Het oorspronkelijke releasevenster van lente 2020 is een verre herinnering, en hoewel ontwikkelaar Techland in januari van dat jaar zei dat het uitgesteld zou worden, hebben we nog steeds geen nieuwe datum of venster om naar uit te kijken.

Techland heeft onlangs echter bevestigd dat de game nog in ontwikkeling is, terwijl het de geruchten vernietigde dat het door Microsoft werd opgekocht. Dat betekent dat we er nog steeds op kunnen vertrouwen dat het eraan komt, hoewel het precies wanneer een beetje vager is.

Op dit punt zouden we verbaasd zijn als het eerder dan eind 2021 zou worden uitgebracht, gezien het gebrek aan nieuwe trailers of informatie, en 2022 is een reële mogelijkheid. We hebben echter goede hoop dat de volgende keer dat we van Techland horen, het een releasedatum zal zijn.

Op welke platforms de game uitkomt, is echter een gebied waar de vertragingen ons echt mee hebben geholpen. Hoewel Dying Light 2 aanvankelijk duidelijk gepland was om uit te brengen voor PS4, Xbox One en pc, zijn de next-gen consoles er en worden ze nu met miljoenen gekocht.

Het is daarom vrij gegarandeerd dat de game ook zal verschijnen op PS5 en Xbox Series X / S, terwijl de ontwikkelingscyclus betekent dat het waarschijnlijk ook voor oudere consoles zal worden uitgebracht, waardoor het dit jaar een volledige generatieoverschrijdende release is naast vele anderen. .

Dat betekent dat als je een nieuwe console hebt, je geluk hebt, je verbeterde visuals hebt om naar uit te kijken. Natuurlijk, als je op een monster gaming-pc speelt, zul je hem hoe dan ook kapot maken.

Het lijkt erop dat Dying Light 2 enkele van de sjablonen van de eerste game zal volgen in termen van hoe het verhaal is gestructureerd, deze keer laat spelers de rol op zich nemen van een personage genaamd Aiden Caldwell, nadat de held van de eerste game in de stad was gebleven. van Harran om de zaken stabiel te houden.

Het speelt zich ook 15 jaar verder af, waarbij de mensheid een nieuw donker tijdperk ingaat, beroofd van zoveel van de technologie die het als vanzelfsprekend had beschouwd, wat vrolijk klinkt!

De nieuwe game speelt zich ergens af genaamd The City, voor zover we nu weten, en het ziet eruit als een meer Europese kijk op dingen, met grote boulevards en monumenten verspreid over de plaats. Nogmaals, spelers zullen deals moeten sluiten met lokale reparateurs en overlevenden om hun middelen te vergroten en het gebied te helpen, hoewel de dingen deze keer misschien wat gecompliceerder zijn.

We hebben meerdere missies gezien waarin de keuzes van spelers in de loop van de tijd een directe impact zullen hebben op de wereld om hen heen, waarbij macht en middelen aan bepaalde facties worden overgedragen en ze daardoor de overhand krijgen in buurten. Dat ziet eruit als een heel interessante dynamiek die zeker een rol zal spelen in het algemene verhaal van Dying Light 2.

Techland heeft gezegd dat de gamekaart vier keer zo groot is als Dying Light, met zeven regios om te verkennen, dus het klinkt alsof er veel terrein is om af te leggen en te onderzoeken terwijl Caldwell zoekt naar een mysterieus item dat de loop van de geschiedenis blijkbaar zou kunnen veranderen.

In gameplay-termen heeft wat we van Dying Light 2 hebben gezien, het er ondertussen uit laten zien als een duidelijke upgrade van zijn voorganger. De ontwikkelaars hebben bijvoorbeeld al gezegd dat het aantal parkour-bewegingen dat beschikbaar is voor spelers ongeveer is verdubbeld.

Dat betekent dat er meer manieren zijn om door de stad te springen, springen, glijden en slingeren, of je nu de daken gebruikt als je routes, slingerend aan hangende kabels of zorgvuldig geplaatste spandoeken gebruikt om je val te breken.

Bovendien breidt het melee-vechtsysteem zich natuurlijk ook uit. Er zijn blijkbaar 50 nieuwe combos die op wapens kunnen worden toegepast, naast een hele reeks nieuwe hardware om mee te experimenteren, van tomahawks tot straatnaamborden. Het ziet er net zo knapperig en krachtig uit als altijd, terwijl stealth ook een belangrijk onderdeel van je arsenaal is.

Een ding dat Techland niet liet zien in de demo was The City s nachts, wanneer de zombies van het spel in kracht uitkomen en de dingen behoorlijk bedreigend worden, dus het zal afwachten of dit de uitdaging van het eerste spel vergroot.

Geschreven door Max Freeman-Mills.