Wat is Valheim? Het Viking-overlevingsspel verkend (met tips en trucs)

(Pocket-lint) - Valheim verovert de pc-gamingwereld stormenderhand. Het staat al een tijdje bovenaan de populaire Steam-hitlijsten, dus we onderzoeken of het de moeite waard is om te kopen en waar het allemaal om draait.

Valheim is een indie-survivalgame met vroege toegang die is geïnspireerd door de Vikingcultuur. Het is een open-wereld survival- en crafting-game met zowel singleplayer als co-op PvE-mechanica (speler versus omgeving). Het heeft ook een bestraffend gevechtssysteem, baasgevechten en een mooi bouwsysteem waarmee je zelfs imposante Viking-oorlogsschepen kunt maken.

Dit klinkt meestal vrij standaard voor survivalgames die er zijn. Maar Valheim is om een aantal redenen interessant, niet in de laatste plaats de enorme, procedureel gegenereerde wereld die je vrij kunt verkennen. Er is ook de mogelijkheid om met een groep van maximaal 10 personen te spelen en de minimale systeemvereisten omvatten slechts 4 GB RAM, een GeForce GTX 500 GPU en 1 GB opslagruimte.

Als je Valheim speelt, word je geduwd in een enorme procedureel gegenereerde wereld die is geïnspireerd door de Noorse mythologie en in wezen Viking-vagevuur is.

Jouw missie is om Odins vijanden te vinden en te doden en orde te brengen in het rijk van Velheim. Om dit te doen, moet je je een weg banen door een uitdagende omgeving vol gevaren, verken, bouw, upgrade en vecht je je een weg door een uitdagende omgeving.

Het hoogtepunt hier is natuurlijk dat, omdat het procedureel wordt gegenereerd, de ervaring van geen enkele speler hetzelfde zal zijn. Tenzij je met vrienden speelt. Maar hoe verder je de wereld in reist, hoe uitdagender de omgeving wordt. Tegelijkertijd worden de beloningen rijper naarmate je verder gaat.

Uiteindelijk, als je genoeg middelen hebt verzameld, kun je een Viking-longship bouwen om over de wateren te varen en verder te verkennen. Pas echter op voor verschillende zeedieren die onder het oppervlak op de loer liggen. Je kunt ook bolwerken en buitenposten bouwen terwijl je reist, evenals portalen voor snelle reizen om dingen gemakkelijker te maken.

We genieten niet alleen van Valheim vanwege het potentiële plezier dat je kunt hebben, maar ook vanwege de relaxte low-fi soundtrack en de ingetogen, maar toch aangename beelden. Deze titel is grafisch niet intens, en het zal je grafische kaart ook niet bestraffen, maar daar gaat het niet om.

Overlevingsspellen zijn over het algemeen bestraffend. Dat is de aard van het beest en een deel van het plezier. Maar Valheim werkt goed omdat het spelers de wereld in helpt met een toegankelijk ontwerp dat eenvoudige tutorials bevat om u op weg te helpen. Het leert je ook mooi de basisprincipes van de gameplay, inclusief landbouw, knutselen, vechten en meer.

Elke keer dat je iets moet weten, komt er een raaf binnenvliegen om je een stukje informatie of een handige hint te geven over wat je moet weten.

Je zult ook runenstenen over de hele wereld vinden die je kunt lezen voor andere hints. We vonden er bijvoorbeeld een die waarschuwde voor de gevaren van zwijnen en hoe ze met vuur konden worden gewaarschuwd - wat leuk zou zijn geweest om te weten voordat we meerdere keren door hen waren gedood terwijl we op ons eigen bedrijf letten op bomen slaan.

We hebben gezegd dat het vergevingsgezind is, maar dat betekent niet dat het gemakkelijk is om te overleven. We stierven ongeveer 10 keer in de eerste 20 minuten van spelen. We stierven terwijl we zwijnen sloegen. We stierven toen we vochten met goblins. We stierven door niet meer beren te ontwijken. We zijn verdronken toen we tijdens het zwemmen geen uithoudingsvermogen meer hadden. We stierven zelfs bijna toen we per ongeluk in brand vlogen toen we probeerden wat te koken. We stierven ook toen een gevelde boom op de verkeerde manier viel.

Het goede nieuws is dat wanneer je sterft, je uitrusting valt met een mooie grafsteen en wanneer je respawnt, kun je er gewoon naar terugkeren (ervan uitgaande dat het gevaar geweken is) en het verzamelen.

Als we uw interesse hebben gewekt en u graag aan de slag wilt in Valheim, volg dan de rest van dit artikel voor enkele tips en trucs om u op weg te helpen.

Als je begint, heb je geen uitrusting, maar maak je geen zorgen, want je kunt vrij gemakkelijk dingen verzamelen om te beginnen met knutselen. Ponsen is eenvoudig genoeg om u op weg te helpen. Ponsen is niet alleen effectief tegen kleine vijanden die je in het begin tegenkomt, je kunt het ook gebruiken om bomen te slaan. Zoek kleine dunne bomen en geef ze een bash en ze zullen snel naar beneden vallen en je kunt het hout pakken en een club maken. Dat kan vervolgens worden gebruikt voor effectiever bashen.

Pas ook op voor gevallen takken op de grond. Je zult al kapotte bomen en takken vinden die je gewoon naar hout kunt grijpen zonder iets te hoeven bashen of hakken wat ideaal is.

Hoewel je niet te ver van het startpunt wilt afdwalen voordat je een goede uitrusting hebt, is het de moeite waard om zo snel mogelijk naar water te zoeken. Aan de waterkant vind je brokken vuursteen, vaak verspreid langs de randen van de kust. Vuursteen is gemakkelijk te vinden en je hoeft niets te slaan. Pas gewoon op voor kleine, gladde, gebroken witte rotsen op de grond en grijp ze wanneer je kunt. Vuursteen kan dan worden gebruikt om een vuurstenen bijl te maken die geweldig is voor het omhakken van grotere bomen. Het is ook handig voor het maken van pijlen, spraakberichten en meer.

Zoals we eerder vermeldden, zijn beren een goede bron van voedsel, maar ze zijn ook echt lastig. Ze slaan werkt, maar ze nemen een paar treffers om te doden. Wapens zijn effectiever, maar we hebben ontdekt dat het gebruik van een brandende fakkel vooral handig is, omdat ze er niet van houden als je ermee zwaait.

Tijdens je verkenning vind je op de kaart oude, niet meer gebruikte en onbezette hutten. Deze kunnen worden gebruikt om een tijdelijk onderkomen op te zetten of ze kunnen worden vernietigd en geoogst voor hun onderdelen. Als je eenmaal een hamer hebt gemaakt, kun je gewoon met de middelste muisknop klikken terwijl je de hamer vasthoudt om hem beetje bij beetje neer te slaan. Door dat te doen, verzamel je de middelen en kun je het gebruiken voor je eigen bouwinspanningen.

Zelfs als je deze gebouwen niet neerhaalt, maar ze in plaats daarvan als schuilplaats gebruikt, zorg er dan voor dat je naar binnen snuffelt, want sommige hebben schatkisten met nuttige buit.

We hebben al gezegd dat je kunt worden gedood door vallende bomen, maar als je slim bent, kun je ook een vallende boom gebruiken om andere bomen omver te werpen. Kijk hoe een boom valt en je zult zien hoe hij valt.Als je ze in de goede richting laat vallen, kan dit ertoe leiden dat andere bomen worden omvergeworpen met een domino-effect. Dit is een veel efficiëntere manier om bomen te oogsten.

Naast het afschrikken van zwijnen, is het ook mogelijk om ze te temmen. U kunt dit doen door ze paddenstoelen te voeren die u in de wereld vindt. Als je het voor elkaar kunt krijgen door ze je te laten achtervolgen in een pen of iets anders dat je hebt gebouwd en ze vervolgens op te sluiten, kun je ze traktaties geven en hun liefde winnen.

Getemde zwijnen zorgen dan voor gemakkelijke leerresten wanneer je ze nodig hebt.

We zeiden eerder dat deze game niet de mooiste is die we ooit hebben gezien, maar dat betekent niet dat je geen goede screenshots kunt maken.

Maximaliseer de graphics en druk vervolgens op CTRL + F3 om het heads-up-display te verbergen en je te concentreren op de wereld om je heen., Dan kun je wegklikken totdat je hart tevreden is. Als alternatief is het een goede manier om het spel nog meer hardcore te maken, omdat je niet weet wat er in je inventaris staat. Druk op CTRL + F3 om het weer terug te halen.

Zoals elk overlevingsspel heeft Valheim een element van verslechtering van wapens en gereedschappen in de loop van de tijd en bij gebruik. Als je eenmaal een werkbank hebt, kun je je spullen repareren. Open het werkbankmenu en je ziet opties om te maken en te upgraden. Aan de linkerkant zie je ook een hamer. Klik erop en je kunt door je inventaris bladeren om de verschillende dingen te repareren. Het mooiste is dat dit geen middelen kost.

In tegenstelling tot andere survivalgames, is het niet mogelijk om gewoon heel veel van hetzelfde voedsel te eten en zo je gezondheid aan te vullen. Je bent eigenlijk beperkt tot hoeveel je van elk type kunt eten voordat ze niet langer nuttig zijn. Bij een verzameling frambozen kun je er bijvoorbeeld maar een paar eten voordat je niet meer kunt eten. Maar als je dan ook wat gekookt vlees hebt, dan kun je dat ook gebruiken. Het loont dus om een verscheidenheid aan voedingsmiddelen in uw inventaris te hebben.

Uithoudingsvermogen is een serieuze overweging. Je gebruikt uithoudingsvermogen door te rennen, zwemmen en vechten. Dus als je al je tijd besteedt aan opladen op de kaart, zul je snel merken dat je in een positie bent waarin je jezelf niet kunt verdedigen. Evenzo, als uw uithoudingsvermogen laag is, verdrinkt u als u te lang zwemt. We stierven op deze manier toen we te ver wegzwommen op jacht naar vuursteen en stenen. Let op je uithoudingsvermogen.

Uithoudingsvermogen is ook een probleem als u in gevechten terechtkomt. Je kunt niet alleen en thuis een groep vijanden tegenkomen om te overleven, omdat je uithoudingsvermogen opraakt en binnenkort een grizzly einde zult tegenkomen.

Veel dingen kunnen al vroeg worden gemaakt, maar om wat grondstoffen te delven, heb je een houweel nodig. En om een houweel te krijgen, moet je de eerste baas verslaan. Als je Eikthyr eenmaal hebt verslagen, heb je toegang tot een blauwdruk voor de gewei-houweel, die op zijn beurt kan worden gebruikt om steen en erts te verkrijgen.

Als je eenmaal het houweel hebt, moet je verder de omgeving verkennen om koper en tin te vinden. Koper is te vinden in heuvels in het donkere woud, terwijl tin langs de kust verschijnt in stenen met zwarte strepen erop.

IJzer kan wat moeilijker te vinden zijn, maar het kan worden gewonnen in de Sunken Crypts in het Swamp-bioom, als aders in de Snowy Mountains of rond het oppervlak van het moeras.

Helaas is een hengel niet iets dat je zelf kunt maken. U moet een handelaar vinden om er een te kopen. Handelaren spawnen willekeurig in het Zwarte Woud. Maar vanwege de procedureel gegenereerde aard van de game kunnen we je niet vertellen waar. Het is de moeite waard om te weten dat het bos gevaarlijk is, dus ga er niet meteen heen. Een hengel is natuurlijk wel handig om te hebben.

Een goede tip voor het bouwen van je eigen huis of een permanente structuur is om verticale palen te gebruiken om de fundering te bouwen. Het is op dit punt niet mogelijk om de grond vrij te maken om een plat bouwoppervlak te maken, maar je kunt de kleine verticale palen gebruiken om een kleine fundering te maken en je huis netjes van de grond te tillen.

Bouw dan gewoon muren, een deur en een dak. Je kunt dan een bed bouwen, maar het is de moeite waard om te weten dat het geen probleem is om niet te slapen, omdat vijanden s nachts niet agressiever lijken.

De boog is een belangrijk stuk uitrusting voor gevechten en jagen. Maak het zo snel mogelijk. Hiervoor heb je een werkbank nodig, 10 stukken hout en 8 leerresten. Zorg er dus voor dat je veel zwijnen vermoordt en ook heel veel bomen omhakt.

Als je eenmaal de boog hebt, kun je een aantal handige gevechten op afstand uitvoeren en ook op herten jagen. Maar let op de val van de pijlen - mik hoog, want er is een ernstige val.

Jagen en foerageren naar voedsel is gemakkelijk genoeg als je voor het eerst begint, maar als je kunt, wil je zaden planten om je eigen voedsel te kweken. Om dit te doen heb je eerst een smelterij nodig. De smelterij wordt gebruikt om andere dingen te maken, maar het kan lastig zijn om te bouwen. Hiervoor heb je 20 stenen en vijf hechtkernen nodig.

Steen is gemakkelijk te vinden, maar de kernen zijn lastiger omdat ze alleen in het Zwarte Woud te vinden zijn, wat gevaarlijk is. Als je in het bos bent, let dan op tunnels die je ondergronds brengen. Daar beneden zou je moeten vinden wat je zoekt, dan kun je een smelterij maken vanaf de werkbank.

Gebruik de smelterij om brons te maken uit een mix van koper en tin en je kunt dan een cultivator maken. Dat hulpmiddel lijkt in feite op de hamer - in die zin dat het een vergelijkbare bouwlogica heeft, maar je in staat stelt het land te bewerken en het landbouwbaar te maken. dan kun je in dat gebied zaden planten en oogsten wat je zaait.

Geschreven door Adrian Willings.